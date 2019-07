„Riverdale”-Star KJ Apa: Ist das seine neue Freundin?

Ganz viel Love beim "Riverdale"-Cast

So dramatisch und düster es in der Netflix-Serie "Riverdale" auch manchmal zugeht, im Liebesleben der Darsteller läuft es gerade richtig gut. Mit Lili Reinhart (Betty) und Cole Sprouse (Jughead) sowie Camila Mendes (Veronica) und Charles Melton (Reggie) gibt es ja seit Längerem schon zwei Cast-interne Couples. Dazu kommen Madelaine Petsch (Cheryl) und ihr Boy, Sänger Travis Mills, die super happy sind. Außerdem haben sich "Riverdale"-Star Vanessa Morgan und ihr heißer Baseballspieler-Freund Michael Kopech gerade erst verlobt. ‚Love is in the air‘ kann man da also nur sagen. Doch, für Archie-Darsteller Kj Apa ließ die große Liebe bisher scheinbar noch auf sich warten. Bis jetzt!

"Riverdale"-Darsteller Kj Apa wohl frisch verliebt

Am vergangenen Wochenende fand in San Diego die jährliche Comic-Con statt. Da durften natürlich auch die Stars der Netflix-Show, die ja auf den berühmten Archie-Comics basiert, nicht fehlen. Und als die gerade mal nicht damit beschäftigt waren, Interviews zu geben und neue Infos zu "Riverdale" Staffel 4 rauszuhauen, beobachteten die Fans etwas Verdächtiges. Der 22-Jährige KJ Apa kuschelte und knutschte mit Schauspiel-Kollegin Britt Robertson, wie ein Augenzeuge berichtete. Und auch auf einer Party im Anschluss waren die beiden wohl unzertrennlich. Aaaw! Das würde uns natürlich total für den "Riverdale"-Darsteller freuen! Er kennt die 29-Jährige, die unter anderem in "Girlboss" mitspielte, sogar schon eine Weile. Denn sie standen für "Bailey – Ein Freund fürs Leben" vor der Kamera und auch momentan arbeiten sie zusammen an dem Film "I Still Believe". Da liegt es doch sehr nahe, dass vielleicht mehr zwischen den zwei Schauspielern geht, oder?

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Das könnte dich auch interessieren: