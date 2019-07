Dieser "Riverdale"-Star ist verlobt

Vanessa Morgan von "Riverdale" liebt Baseball-Spieler

Mit der zweiten Staffel der Netflix-Hype-Serie "Riverdale" ging auch Vanessa Morgans Schauspiel-Karriere durch die Decke. Als coole Toni Topaz, die in einer Beziehung mit Cheryl Blossom ist, gehört sie auch zu den Fan-Lieblingen. Im echten Leben hat Vanessa Morgan auch vor etwa einem Jahr ihre große Liebe gefunden. Und zwar in Baseball-Spieler Michael Kopech. Seit dem lassen sie ihre Fans an ihrem gemeinsamen Leben via Instagram teilhaben. Vor allem auch die große Hundeliebe verbindet die beiden. Zusammen haben sie schon mehrere süße Vierbeiner adoptiert. Jetzt sind die "Riverdale"-Beauty und ihr BF noch einen Schritt weitergegangen.

Romantischer Antrag für "Riverdale"-Vanessa Morgan

Vor der atemberaubenden Kulisse der Wasserfälle Mooney Falls stellte Michael Kopech seiner schönen Freundin die Frage aller Fragen. Die hat natürlich Ja gesagt und ließ das auch die ganze Welt wissen mit einem wunderschönen Insta-Pic zu dem sie schreibt: "Mein für immer". Aaaaw! Aber auch ihr Verlobter postete sogar ein Video der Verlobung und verfasste eine emotionale Caption: "Also, ich fange mal mit dem offensichtlichen an: Ich liebe dich. Ich liebe dich intensiv, leidenschaftlich und manchmal auch rücksichtslos. (...) Ich bin sehr traditionell und ich weiß, dass ich mein Match in dir gefunden habe. Unsere Beziehung ergibt nicht für jeden Sinn, aus unendlich vielen Gründen. Aber wir machen es ja auch nicht für die. Wir wissen, dass das für immer ist. Warum also warten? Du bist bei mir geblieben, als ich dachte, ich hätte den Verstand verloren. Du bist bei mir geblieben trotz der wahllosen Veränderungen in meinem Leben. Du bist bei mir geblieben, als ich es nicht verdient hatte. Du liebst mich, wie ich bin, seit Tag eins. Total selbstlos. Du bist definitiv der Funke, der mein Feuer neu entfacht hat. Du verdienst viel mehr als nur diesen Moment, aber der fühlte sich extrem magisch an. (...) Ich werde nie genug Worte haben, um dir zu sagen, wie sehr ich die liebe, aber ich verspreche, es dir immer zu zeigen. Aber jetzt ende ich, wie ich begonnen habe: Ich liebe dich. SO SEHR." Oh mein Gott, wie süß ist das bitte?

Wann es soweit ist und ob der "Riverdale"-Star und Michael heimlich heiraten oder alles mit ihrer Community teilen, ist noch nicht klar. Ihre Fans hoffen aber sicherlich auf Letzteres. Doch, eins ist klar: Sie wird wunderschön im Brautkleid aussehen.👰

