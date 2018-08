"Riverdale"-Star Camila Mendes: Erstes Musikvideo

Die besonders treuen „Riverdale“-Fans haben es sicher schon mitbekommen: Hauptdarstellerin Camila Mendes („Veronica Lodge“) hat nicht nur ein schauspielerisches, sondern auch ein musikalisches Talent!

Camila Mendes: Begabte Sängerin und Tänzerin

Gerade steht Camila Mendes in Kanada für die dritte Staffel von "Riverdale" vor der Kamera. Doch ganz nebenbei nahm sich die hübsche Brünette noch Zeit für ein anderes Projekt, denn sie ist ein echtes Multitalent: Camila ist nicht nur eine mega erfolgreiche Schauspielerin in einer der beliebtesten Netflix-Serien, sondern hat auch Musik im Blut. Die 24-Jährige hat nicht nur bereits in „Riverdale“ zusammen mit Madelaine Petsch („Cheryl Blossom“) gezeigt, dass sie richtig gut tanzen kann, sondern auch schon öfter bewiesen, dass sie eine sehr schöne Stimme hat.

Jetzt freuen sich Camilas Fans natürlich umso mehr, dass es seit heute ein mega cooles Musikvideo von der Amerikanerin mit brasilianischen Wurzeln gibt. Allerdings hat Cami nicht etwa einen eigenen Song am Start, sondern spielt zusammen mit Rachel Lynn Matthews im Clip von Maggie Rogers' neuer Single "Give A Little" mit.

Das Coolste an der ganzen Sache: Die drei Girls sind nicht nur im Video Freundinnen, sondern auch im wahren Leben! Und da neben dem "Riverdale"-Star und Maggie auch Rachel ziemlich gut singen kann, haben sie und Camila sogar schon gemeinsam diverse Songs zum Besten gegeben:

Wow, das kann sich definitiv hören lassen, oder?

Camila Mendes als cooles Skater-Girl

Doch zurück zu dem brandneuen Clip, um den es eigentlich geht: In dem Video sind die drei als coole Skater-Girls zu sehen. Der Dreh dazu fand bereits vor einigen Wochen statt, doch da wollte Cami ihren 11,4 Millionen Instagram-Followern noch nichts davon verraten. Zu einem gemeinsamen Pic mit Rachel schrieb sie damals nur "Wir sind heute Skater-Girls, aber wir können euch nicht sagen, warum!"

Tja, jetzt wissen wir ja, was dahinter steckte ;) Aber am besten checkt ihr den lässigen Clip mit Camila gleich mal selbst: