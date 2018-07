Camila Mendes enthüllt neue Details zu „Riverdale“ Staffel 3

Die Dreharbeiten zu "Riverdale" Staffel 3 sind im vollen Gange. Nun enthüllt Hauptdarstellerin Camila Mendes neue Details und diese sind ganz schön pikant.

"Riverdale" Staffel 3: Das können die Fans laut Camila Mendes erwarten

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von der Netflix Erfolgs-Serie "Riverdale" haben gerade erst begonnen, aber von dem, was wir bisher wissen, werden wir die neuen Folgen lieben und freuen uns jetzt schon darauf was kommt. Camila Mendes aka Veronica Lodge eröffnete gegenüber "US Weekly" pikante Details über die neue Staffel und was Fans in der Premiere erwarten können. "Wir starten bereits mit der ersten Folge richtig durch. Die wird einfach nur mega krass und lustig", verriet sie und dementierte damit all die dunklen und düsteren Spoiler-Artikel zur neuen Staffel.

"Riverdale" Staffel 3: "Es gibt viele glückliche Momente."

Weiter erzählte Camila: "Es gibt viele glückliche Momente. Und traurige Momente, aber du siehst die Charaktere an einem Ort, an dem sie noch nie waren." Sie fügt hinzu, dass es richtig viel Spaß gemacht hat, wieder für die neue Staffel zu drehen. "Es läuft so toll. Es fühlt sich an, als wären wir nie weg gewesen. Wir sind alle wie eine große Familie. Der erste Drehtag war so, als hätten wir das jeden Tag gemacht. Es herrscht eine wirklich tolle Stimmung in dieser dritten Staffel", sagt Camila. "Wir haben so viel Freude hinter den Kulissen, das macht wirklich Spaß."

