„Riverdale”: Diese Rolle wird neu besetzt

Es gibt krasse News: Eine Rolle wird in der 3. Staffel von „Riverdale“ neu besetzt! Erfahre, welche es ist …

„Riverdale“-Cast für Staffel 3

Wie wir bereits vor kurzem berichteten, soll es in der 3. Staffel von „Riverdale“ einige krasse Neuerungen geben! Nachdem der erste Clip zur neuen Staffel veröffentlicht wurde, sind Fans komplett aus dem Häuschen und stellen bereits die wildesten Theorien auf, wie es in der Erfolgsserie weitergehen könnte. Einige der Hauptdarsteller wie Camila Mendes aka Veronica Lodge, verrieten auch bereits einige interessante Facts, wie dass die 1. Folge bereits super krass werden soll. Angeblich soll es in der 3. Staffel auch sehr viel mystischer werden und eventuell sogar einige übernatürliche Dinge geben! Zudem ist vom Serien-Erfinder anscheinend ein Spin-Off von „Riverdale“ geplant! Zum Cast gab es in letzter Zeit aber auch einige sehr interessante News …

Neue Besetzung für diese Rolle

Neben einigen neuen Charakteren wie Jugheads Mom Gladys und seiner Schwester Jellybean, soll eine bekannte Rolle in der 3. Staffel neu besetzt werden! Wie wir bereits vor kurzem erzählten, soll es im Laufe der neuen Staffel ja eine Throwback-Folge geben. Dort werden Betty, Archie und Co. die jungen Versionen ihrer Eltern verkörpern, also Betty als junge Alice Cooper etc. Für eine Rolle gibt es aber in der Serie noch keinen passenden jungen Charakter und zwar für Mark Consuelos aka Hiram Lodge! Schließlich spielt Veronica bereits ihre Mom und sie ist ja schließlich auch kein Typ. Deshalb wurde für den jungen Hiram jetzt jemand Neues gecastet und zwar … Michael Consuelos, also Marks Sohn im echten Leben! Das teilte der Schauspieler nämlich total stolz auf Instagram mit den Worten: „Bucket List Moment für Mama und Papa. Glückwunsch an meinen Sohn Michael, dass er als jüngerer (und viel besserer und hübscherer) Hiram gecastet wurde .. Wir sind so stolz. Ich liebe dich, MJC“ Was für coole News! Damit nimmt der Cast jetzt langsam Formen an und wir können uns umso mehr auf Staffel 3 freuen.

