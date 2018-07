„Riverdale“: Erster Clip zu Staffel 3!

Darauf haben alle „Riverdale“-Fans gewartet: Der erste Clip zu Staffel 3 ist endlich raus! Und dabei erfahren wir einige interessante Facts …

„Riverdale“: Staffel 3 Sneak Peak

Gestern fand in San Diego/Kalifonien die „San Diego Comic Con 2018“ statt. Dabei hatten die „Riverdale“-Stars Lili Reinhart, Cole Sprouse, Camila Mendes und KJ Apa eine Menge Spaß und redeten zusammen mit einigen ihrer Co-Stars über die langerwartete 3. Staffel der Serie. Das Highlight war aber ein Video, das der „Riverdale“-Cast auf der Comic-Con das erste Mal zeigte. Der Clip zeigte einige Flashbacks der vergangenen Staffeln und verriet auch einige interessante neue Facts aus Staffel 3!

Ein Beitrag geteilt von Lili Reinhart (@lilireinhart) am Jun 4, 2017 um 6:45 PDT

Das passiert in der 3. Staffel von „Riverdale“!

Das Video zeigt schon von Beginn an deutlich, dass es auch dieses Mal nicht weniger spannend wird! Jughead will weiterhin die Serpents führen – ob das wohl gut geht? Josie hat eindeutig Probleme mit ihrer Mom, die mit ihrem Verhalten unzufrieden ist. Cheryls und Tonis Lovestory geht weiter und auch Kevin hat wohl einen neuen Boy am Start – mal wieder einen Footballer, wie es aussieht. Was definitiv spannend werden dürfte, ist was mit Bettys Dad alias „Blackhood“ passiert und wie Betty weiterhin damit umgehen wird. Kommt ihre dunkle Seite wohl wieder zum Vorschein? Im Snaek-Peek wird immerhin schon mal aufgeklärt, dass Archie nach seiner Verhaftung entlassen wird. Um das zu feiern, machen Archie, Veronica, Judhead und Betty am Labor-Day-Wochenende einen Road-Trip zu einem kleinen Fluss und genießen ihre freie Zeit zusammen. Sieht ganz nett aus, doch dann kommt das Ende des Clips und das dürfte ALLE schockieren! Da wird nämlich gezeigt, wie Betty nachts in den Garten geht und sieht, wie mehrere Frauen zwei Babys (Pollys Zwillinge?) über ein Feuer halten. Dabei handelt es sich bestimmt um Mitglieder von Pollys Sekte „Die Farm“, die krasse Frage ist jedoch: Wollen sie etwa die Babys opfern???

„Riverdale“: Neue Cast-Member

Eine weitere Überraschung: Es gibt zwei neue Rollen bei „Riverdale“! In der Mitte der 3. Staffel sollen das erste Mal Jugheads Mom Gladys und seine Schwester Jellybean auftreten. Wer die beiden spielen wird, ist aber noch nicht bekannt. Wir können Staffel 3 von „Riverdale“ nach diesen ganzen Infos jedenfalls kaum noch erwarten! Ab 11. Oktober geht es zum Glück endlich weiter …

Hol dir die aktuelle BRAVO und erfahre Alles über deine Stars!