"Riverdale"-Stars Lili Reinhart und Cole Sprouse: Treffen mit "Game of Thrones"-Stars

Lili Reinhart und Cole Sprouse verbringen sie viel Zeit mit ihrer "Riverdale"-Clique. Am Wochenende besuchten sie jedoch Kollegen von "Game of Thrones" …

Lili Reinhart & Cole Sprouse: Flauschiges "Game of Thrones"-Treffen

Seit einigen Wochen laufen nun die Dreharbeiten zu "Riverdale" Staffen 3. In den Insta-Storys der Stars sehen wir immer wieder, wie lustig es hinter den Kulissen von "Riverdale" abgeht. Am Wochenende haben sich Lili Reinhart und Cole Sprouse jedoch für ein anderes Projekt auf dem Weg gemacht: Sie besuchten Wölfe! Aber nicht irgendwelche Wölfe, sondern die flauschigen Stars aus "Game of Thrones" – in der Serie sieht man sie als Schattenwölfe der Stark-Familie. Lili und Cole konnten gar nicht genug bekommen und posteten fleißig Storys mit den süßen Vierbeinern. Zu einem Bild mit einem Baby-Wolf schrieb Cole sogar: "Mein Sohn" – so einen Wolfi hätten wir selbst gerne!

Bucket List: Unbedingt mit einem Baby-Wolf kuscheln – oder doch lieber mit Cole Sprouse? Instagram/@colesprouse

Wer "Game of Thrones" gesehen hat, mag sich daran erinnern, dass die Schattenwölfe ganz schön gefährlich werden konnten! Im echten Leben scheinen die Vierbeiner jedoch super zahm und kuschelig zu sein. In Coles Insta-Story sieht man, wie einer der Wölfe seinen Kopf abschleckt. Lili filmt das ganze und sagt lachend: "Awww, ich glaube, er mag dich!" – wir verstehen den Wolf da vollkommen! ;-)

Lili Reinhart & Cole Sprouse: Geheimes Projekt?

Was jedoch noch viel spannender ist, als das Treffen an sich, war die Ankündigung der "Betty Cooper"-Darstellerin in der Insta-Story: "Etwas sehr spannendes ist in Arbeit" – aha, was sie wohl damit meinen könnte? Fans haben verschiedene Theorien zu dieser Aussage: Die einen glauben, dass Lili Reinhart und Cole Sprouse ein Shooting geplant haben. Schließlich ist "Jughead"-Darsteller Cole leidenschaftlicher Fotograf und hat schon öfter Bilder von seiner Freundin Lili gemacht. Andere vermuten, dass die "Game of Thrones"-Wölfe vielleicht bald eine neue Filmrolle bekommen – vielleicht sogar in der dritten Staffel von "Riverdale"? Für eine endgültige Auflösung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, bis dahin freuen wir uns weiter über die süßen Bilder.

