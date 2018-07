"Riverdale": So verrückt geht es Backstage zu!

Endlich haben die Dreharbeiten zu "Riverdale" Staffel 3 angefangen! Eigentlich ist die Serie düster, Backstage jedoch eher eine Comedy-Show!

Dreharbeiten zu "Riverdale" Staffel 3

Aktuell wird die dritte Staffel von "Riverdale" gedreht. Das Set der Netflix-Serie befindet sich wie immer in Vancouver, Kanada. Dort werden Camila Mendes, Lili Reinhart, KJ Apa, Madelaine Petsch, Cole Sprouse und Co. die nächsten Folgen der beliebten Teen-Serie drehen. Fans warten schon gespannt darauf, wie es mit der Serie weiter geht und ob "Archie Andrews" endlich aus dem Gefängnis befreit wird. Es wird sogar gemunkelt, dass ein neuer Charakter zum Cast dazustoßen soll – "Evelyn Evernever"! Von ihr gibt es zwar noch keine Bilder vom Set, da die Rolle offiziell noch gesucht wird, dafür unterhält uns die "Riverdale"-Clique mit lustigen Storys auf Instagram! Aber seht selbst …

Camila Mendes und Cole Sprouse haben scheinbar nicht den gleichen Musikgeschmack! Die "Veronica"-Darstellerin postete diesen Snap, als sie auf dem Weg zur Arbeit war. "Jughead"-Darsteller Cole geht total auf einen Song von "Creed" ab – Camila scheint der leider nicht so gut zu gefallen. Vielleicht darf die ja auf der Rückreise über den Song bestimmen – lol!

Am Set angekommen albert Madelaine Petsch erstmal mit Casey Cott aka "Kevin Keller" herum, der seine lustigsten Tanz-Moves auspackt. Sie schreibt dazu: "Für alles bereit!" – haha, Backstage ist "Riverdale" eine reine Komödie? Gewusst: Der Produzent der Netflix Serie, hat mal verraten, dass jede Staffel ein eigenes Genre bekommt!

Während "Cheryl"-Darstellerin Madelaine abgelenkt ist, nutzt Vanessa Morgan die Gelegenheit, um ihren Cast-Stuhl einzunehmen und witzelt: "Ich mach's mir mal auf meinem neuen Besetzungs-Stuhl für die dritte Staffel gemütlich." Natürlich nur ein Witz! Wir lieben Vanessa als Serpent-Girl "Toni Topaz"!

Nach einem anstrengenden Tag chillen Camila Mendes, Lili Reinhart und Madelaine Petsch in lässigen Bademänteln in einer Hängematte. "Veronica Lodge"-Darstellerin Camila hält ihrer Freundin Madelaine den Fuß ins Gesicht, die verzieht ihr Gesicht zu einer lustigen Grimasse und öffnet ihren Mund, damit es so aussieht, als würde sie ihn essen – na hoffentlich hat Cami ihre Füße vorher gewaschen!

Von diesen Videos können wir gar nicht genug bekommen! Hoffentlich nehmen uns die "Riverdale"-Stars weiterhin Backstage mit. Und mal ehrlich: Wer würde nicht gerne im Bademantel neben Camila Mendes, Lili Reinhart und Madelaine Petsch sitzen?! <3

This is an ad for bathrobes. Ein Beitrag geteilt von Lili Reinhart (@lilireinhart) am Jul 10, 2018 um 7:30 PDT

