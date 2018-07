"Riverdale" Staffel 3: Erste Bilder vom Set

In Kürze beginnen die Dreharbeiten zu "Riverdale" Staffel 3 – jetzt gibt es endlich die ersten Bilder vom Set!

"Riverdale" Staffel 3: Ersten Bilder vom Set

Am 11. Oktober können wir endlich die dritte Staffel "Riverdale" begutachten. Doch zuerst muss das Ganze noch gedreht werden! Wie der Produzent der Netflix-Serie verraten hat, sollen die Dreharbeiten in Kürze beginnen. Alle warten schon sehnsüchtig auf die ersten Hinweise und Bilder vom Set. Die gab es jetzt von "Riverdale"-Darstellerin Vanessa Morgan alias Toni Topaz. Die Jungschauspielerin veröffentlichte exklusive Bilder vom Set in ihrer Instagram-Story.

Pop´s Diner Instagram.com/vanessamorgan

"Riverdale" Staffel 3: So geht es weiter

Wenn man die letzten zwei Staffeln von "Riverdale" betrachtet, fällt auf, dass das Genre der ersten Staffel an eine Teen-Serie erinnerte und die zweite Staffel eher ein Mystery-Krimi war. Und wie geht es jetzt weiter? "Staffel drei wird ein ganz anderes Genre-Element enthalten. Das macht unsere Show so aus: Wir stecken die Archie Charaktere in ein spezielles Genre und schauen, wie sie zurechtkommen und sich entwickeln", verrät "Riverdale" Produzent Roberto Aguirre-Sacasa. Wir sind sehr gespannt, welches Genre das wohl sein könnte! Schon vor einiger Zeit wurde gemunkelt, ob "Riverdale" nicht in die mystische und übernatürliche Richtung wandert, um ein Cross-Over mit dem Netflix Reboot von "Sabrina - Total verhext" möglich zu machen. Eigentlich wurden diese Gerüchte dementiert, aber wer weiß, vielleicht haben sie ihre Meinung geändert? Um das herauszufinden, werden wir wohl bis Oktober warten müssen …

"Riverdale" Staffel 3: Roadtrip zum Set

Die beiden Riverdale-Stars KJ Apa und Cole Sprouse machten sich auf den alljährlichen Roadtrip nach Vancouver zum Start der dritten Staffel von Riverdale. Die Dreharbeiten beginnen am Montag, den 9. Juli. KJ teilte eine Reihe von Videos und Fotos zu seinen Instagram Stories Anfang der Woche, ebenso wie Cole von ihren Abenteuern. Die beiden Schauspieler machen diese Reise seit einigen Jahren gemeinsam.

Cole Sprouse via Instagram stories pic.twitter.com/P2pX392ZTT — Sprousehart PH (@sprousehartphl) 4. Juli 2018

