"Pretty Little Liars"-Star Lucy Hale bald in "Riverdale" Spin-Off zu sehen!

"Riverdale"-Fans aufgepasst: Nach dem bereits mega erfolgreichen Spin-off "Chilling Adventures of Sabrina" soll es nun ein weiteres von "Riverdale" geben. "Katy Keene" soll das gute Stück heißen und bereits 2019 zu sehen sein. In der Comicverfilmung geht es um eine Titelhelding aus den Archie-Comics. "Katy Keene" spielt in den 20ern – die Helding jagt ihren Träumen in New York City nach. Medienberichten zufolge soll es sich um eine Musical-Dramedy handeln, die sich vier jungen Künstlern verschreibt, die versuchen, den Durchbruch am Broadway zu schaffen. 1945 tauchte "Katy Keene" dank Bill Woggon erstmals in Erscheinung. Sie ist Model, Schauspielerin und Sängerin. Also eine unglaublich begabte junge Frau. "Riverdale" Schöpfer und Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa soll auch bei diesem Spin-off wieder Regie führen.