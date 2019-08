Lili Reinhart: Das bedeutet ihr Liebes-Gedicht für Cole Sprouse

Lili Reinhart: Immernoch verliebt in Cole Sprouse

Shirin David würde für Lili Reinhart und Cole Sprouse bestimmt singen: Baby, sie sind on-off, on-off, yeah … Denn in letzter Zeit gab es viele Gerüchte über eine Trennung der beiden "Riverdale"-Darsteller! Denn nicht nur in der beliebten Netflix-Serie, sondern auch im REAL LIFE sind Lili Reinhart und Cole Sprouse (eigentlich) ein absolutes Traumpaar ! Mit einem Liebes-Gedicht versüßte Lili ihrem Cole jetzt den Geburtstag. Und beweist damit, dass sie noch immer in den Jughead-Darsteller verliebt ist!

Lili & Cole: Liebes-Gedicht

Am 4. August feierte Cole Sprouse seinen 27. Geburtstag. Passend dazu gratuliere seine Herz-Dame Lili Reinhart ihm mit einem selbst ausgedachten Gedicht. Sie schreibt: "Ich habe versucht, ein Gedicht zu finden, das ich dir schicken kann. Weil weil meine Worte nicht ausgereicht haben. Aber ich habe gesucht und habe nichts gefunden, das die gerecht wurde." Also wurde Lili kreativ und schrieb ihm kurzerhand selbst ein Liebes-Gedicht! Und bevor du jetzt weiterliest, hol dir lieber noch eine Packung Taschentücher – denn es wird herzzerreißend! Lili Reinhart schüttet Cole Sprouse nämlich öffentlich ihr Herz aus: "Keines dieser Gedichte bringen es auf den Punkt. Keine Worte von jemand anderem würden jemals passen. Denn niemand durfte bisher erfahren, wie wunderschön es ist, dich zu lieben.", so die Betty Cooper-Darstellerin. Hach …

Lili Reinhart: Einseitige Liebe?

Ist das nicht süß? Lili Reinhart postete ihr "sappy nighttime birthday poem", wie sie das Gedicht für Cole nennt, auf Instagram – ähm, aber Moment mal … Steht "sappy" nicht für eine Mischung zwischen den beiden Worten sad (traurig) + happy (gücklich)? Kann es also doch sein, dass die beiden gar kein Paar mehr sind? Hm, wer weiß. Cole Sprouse reagierte jedenfalls im Netz nicht besonders emotional auf ihren Post. Er schrieb lediglich ironisch: "Follow for follow?" Klingt ja jetzt nicht besonders romantisch. Was gegen eine Trennung von Cole Sprouse und Lili Reinhart sprechen würde: Zusätzlich postete Lili in ihrer Story ein altes Foto von Cole und schrieb dazu "Happy Birthday, Baby". Doch wer weiß, vielleicht ist ihre Liebe für den "Riverdale"-Star ja doch nur noch einseitig … Was meinst du?

KJ Apa: Geburtstags-Grüße für Cole Sprouse

Trennung von Lili Reinhart hin oder her: Von seinem "Riverdale"-Kollegen KJ Apa (spielt bei "Riverdale" die Rolle des Archie) bekam Cole Sprouse übrigens gleich zwei süße #Bromance-Pics auf Instagram:

