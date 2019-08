Hier hatte "Riverdale"-Star Cole Sprouse seinen ersten Kuss! 💏

Cole Sprouse: So tickt er in der Liebe

Fans haben ordentlich aufgeatmet, als sie erfahren haben, dass sich die "Riverdale"-Stars Cole Sprouse und Lili Reinhart doch nicht getrennt haben. Die beiden Schauspieler versuchen ihre Beziehung eben so privat wie nur möglich zu halten. Trotzdem geben sie uns manchmal einen kleinen Einblick in ihr Liebesleben. Erst kürzlich hatten Lili Reinhart und Cole Sprouse ein ganz außergewöhnliches Date in der Luft! Klingt super romantisch? War es auch! Ein Treffen mit Cole kann jedoch auch ganz anders verlaufen! In einem Interview mit dem W Magazine hat der ehemalige "Hotel Zack & Cody"-Darsteller jetzt ein paar wirklich spannende Geschichten aus seinem Leben ausgepackt. Unter anderem hat Cole Sprouse auch über seinen ersten Kuss gesprochen und der war anders, als ihr jetzt vielleicht erwarten würdet …

Cole Sprouse: Erster Kuss im Leichenwagen!

Auf die Frage nach seinem aller ersten Date, antwortete Cole Sprouse: "Erstes Date? Im Kofferraum eines Leichenwagens! Eine verrückte Geschichte, da hatte ich auch meinen ersten Kuss. Sie hieß Charlene, ein komischer Name. Ich war damals sieben. Ihr Vater hat Hot Wheels gesammelt, besaß einen Leichenwagen und war sogar in einem Leichenwagen-Club – daher kommt wohl mein schwarzer Humor. Wir saßen im Kofferraum, dort wo eigentlich Platz für die Särge ist und haben die Vorhänge hochgehoben, um gruselige Gesichter zu verziehen, wenn Autos vorbeikamen. Wir fanden das damals super lustig und ich muss ehrlich sagen, dass ich auch heute noch finde, dass es lustig war. Dann haben sich unsere Lippen berührt und es fühlte sich an wie Blitze in einer Flasche. Es war der Kuss des Todes." Wow, wir haben wirklich noch nie eine so verrückte "Mein erster Kuss"-Geschichte gehört. Aber ganz ehrlich: Irgendwie passt es zu Cole. 🤷🏻‍♂️ Und findet ihr nicht auch, dass die ganze Story, wie eine Folge aus "Riverdale" klingt?

