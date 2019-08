"After Passion": Dylan Sprouse wird in Teil 2 mitspielen 😍

Dylan Sprouse wird neuer Darsteller in "After Passion" Teil 2

Nachdem bereits Bruder Cole Sprouse eine große Rolle im Kinofilm "Drei Schritte zu dir" ergattert hat, rückt sein Zwillingsbruder Dylan Sprouse mit einer ziemlich krassen Neuigkeit nach: Er wird im zweiten Teil von "After Passion" mitspielen! In seiner Instagram-Story schrieb der 27-jährige Schauspieler: "Ich freue mich ein Teil der '@aftermovie'-Reihe zu werden. Checkt unbedingt ihre Seite aus. Ich kann die Dreharbeiten kaum mehr erwarten, auch wenn sie während der heißesten Monate in Atlanta stattfinden." Wenn ihr euch für den Film interessiert, solltet ihr der Instagram-Seite unbedingt folgen. Dort gibt es nämlich viele Backstage-Geheimnisse zu "After". Bereits im Mai wurde verkündet, dass es eine Fortsetzung des Kinofilms geben wird. Teil 2 der beliebten Roman-Verfilmung soll übrigens "After We Collided" heißen. Die "After"-Bücherreihe besteht aus insgesamt vier Bänden – es kann also sein, dass wir uns auf noch mehr Filme freuen können.

Wen spielt Dylan Sprouse in "After Passion" 2?

Dylan Sprouse wird in der Fortsetzung die Rolle des Trevor übernehmen und Tessa (Josephine Langford) ordentlich den Kopf verdrehen. Er arbeitet zusammen mit Tessa bei "Vance Publishing" und verliebt sich krass in seine hübsche Arbeitskollegin. Das gefällt Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) natürlich gar nicht! Trevor ist im Gegensatz zu Bad-Boy Hardin sehr schüchtern und unfassbar süß. Außerdem ist er sehr geduldig und bleibt immer ruhig, wenn Hardin ihm gegenüber aggressiv wird. Fun-Fact: In einem Grußvideo auf der "After Passion" Instagram-Seite sagt Dylan Sprouse: "Ich kann es kaum erwarten fu**ing Trevor für euch auf die Leinwand zu bringen" – "fu**ing" Trevor ist übrigens auch der Spitzname von Hardin für seinen Rivalen. Es erwarten uns sicher so einige Auseinandersetzungen der beiden im Streit um Tessa!

