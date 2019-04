„After“: Backstage-Geheimnisse

Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin präsentieren „After“

Nur noch wenige Tage, dann ist der offizielle Filmstart von „After“ in den deutschen Kinos: Ab 11. könnt ihr in die Welt von „Tessa“ und „Hardin“ eintauchen und ihre heiße Liebesgeschichte auf der Leinwand miterleben. Die beiden Hauptdarsteller Josephine Langford (21) und Hero Fiennes-Tiffin (21) sind gerade zusammen mit Autorin Anna Todd (30), deren Bücher als Vorlage für die Verfilmung dienten, in ganz Europa auf Premieren-Tour. Bei ihren Auftritten zeigen sich Josephine und Hero immer in aufeinander abgestimmten Outfits und mit ziemlich ernster Miene, aber trotzdem vertraut. Hinter den Kulissen sollen zwischen den beiden die Funken fliegen!

Anna Todd: „Wir mussten aufhören, zu drehen!“

Wer das Buch gelesen, oder den Trailer zu „After“ schon gesehen hat, der weiß: Besonders an einer Stelle der Geschichte geht es zwischen „Tessa“ und „Hardin“ ziemlich heiß her. Eines Tages führt „Hardin“ seine neue College-Bekanntschaft an seinen Lieblingsort: Einem entlegenen Platz am Ufer eines Flüsschens. Dort überredet er „Tessa“, zu ihm ins Wasser zu kommen… und dann wird es hot! Der Dreh dieser Szene war allerdings alles andere als einfach, wie die Buchautorin Anna Todd, die immer mit am Set war, jetzt gegenüber „Promiflash“ verriet: "Es hat nicht aufgehört zu regnen und es hat gedonnert. Es gab Blitze und wir mussten den Ort für eine Stunde verlassen, weil man bei Blitzen nicht drehen kann", sagte die Amerikanerin. Zum Glück fand das Unwetter schließlich ein Ende und das Ergebnis des Drehs kann sich sowas von sehen lassen!

