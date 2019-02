10 Facts über "After"-Star Josephine Langford

Die wunderschöne Josephine Langford ist seit der Ankündigung von "After" in aller Munde. Wir haben 10 Fakten über die 21-Jährige, die ihr garantiert noch nicht wusstet.

1. Josephine Langford hat eine berühmte Schwester

Josephine Langford (21) ist die jüngere Schwester von "Tote Mädchen lügen nicht"-Star Katherine Langford (22). In der Netflix-Serie verkörperte Katherine die Hauptdarstellerin Hannah Baker und wurde durch diese Rolle weltweit bekannt.

2. Ihre bisherige Filmografie

Bisher hat Josephine noch nicht all zu viel Erfahrung im Filmbusiness. Doch in ihrer Rolle in "Wish Upon" an der Seite von Ryan Phillippe (44) war bereits deutlich zu sehen, das Beauty ein Naturtalent ist.

3. Das läuft zwischen Josephine und Hero!

Den beiden Hauptdarstellern von "After" wird eine Beziehung angedichtet. Josephine und Hero (21) betonen immer wieder in Interviews wie gut sie sich verstehen und auch privat viel Zeit miteinander verbringen. Jedoch hat sich keiner von beiden bisher zu den Gerüchten geäußert.

4. Ihre beste Freundin ist keine Unbekannte

Josephines beste Freundin ist keine geringere als Musikerin Pia Mia. Die Girls haben immer mega viel Spaß miteinander.

🎥 | February 27, 2019: Josephine with Pia Mia



Source: 'princesspiamia' on Instagram pic.twitter.com/vIT9e3z9Gz — Josephine Langford (@josephinesource) 27. Februar 2019

5. Ihre Social-Media-Kanäle

Die 21-Jährige ist nicht wirklich Aktiv in den sozialen Medien. Ihr Instagram-Account hat bisher nur 30 Bilder!

6. Absoluter Tierliebhaber

Josephine Langford ist ein absoluter Fan von Tieren. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie regelmäßig Bilder von süßen Kätzchen, Hunden und Hasen. Jedoch ist nicht bekannt, ob all diese Haustiere ihr gehören.

7. Wunderschönes Hobby

Sie ist ein Schauspielerin mit vielen Facetten. Josephine fotografiert Leidenschaftlich gerne und präsentiert ihre Werke auf Instagram. Was für ein toller Ausgleich zum stressigen Hollywood-Leben.

8. Josephine Langford: Steckbrief

Name: Josephine Langford

Nationalität: Australisch

Geburtstag: 18. August 1997

Geburtsort: Perth, Australien

Alter: 21 Jahre

Sternzeichen: Löwe

9. "After"-Autorin entschied sich für Josephine

Im Interview mit Spot on News verriet die Schöpferin von "After", dass es "eine unglaubliche Erfahrung" gewesen sei, bei der Entstehung des Films mitzuwirken. Sie hatte "einen großen Anteil an der Besetzung". Als aktive Produzentin der Buchverfilmung "war ich an allem beteiligt, vom Drehbuch bis zur Garderobe. Ich bin so unglaublich glücklich mit den zwei Hauptdarstellern, sie sind sogar besser, als ich mir je hätte vorstellen können", verriet Anna weiter.

10. Ihr Motto

Josephines klares Motto für Social Media lautet: "I will not take any more boring Photos" (zu Deutsch: Ich werde keine langweiligen Fotos mehr machen).

