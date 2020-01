Wieder Gerüchte um Cole Sprouse und Lili Reinhart

Cole Sprouse und Lili Reinhart sind schon seit 2018 ein Paar und posten immer mal wieder süße Liebesbeweise auf ihren Instagram Accounts. Letzten Sommer dann der Schock: Es wurde nämlich lange Zeit gemunkelt, dass sich das "Riverdale"-Traumpaar getrennt hat! Zum Glück war das nicht der Fall. Die Serien-Stars haben das Missverständnis ziemlich schnell aufgeklärt und bestätigt, dass sie noch happy sind. Ähnlich sieht es auch jetzt aus …

Cole Sprouse mit Lily-Rose Depp gesichtet

In Amerika wurde nämlich schon wieder spekuliert. Nachdem "Riverdale"-Star Cole Sprouse erst kürzlich ein Sex-Angebot von einer seiner Kolleginnen bekommen hat, wurde er nach den Golden Globes mit einer anderen Dame gesichtet: Lily-Rose Depp – der Name scheint ihm wohl zu gefallen! Es kursierten Bilder im Internet, wie Cole Sprouse und Lily-Rose Depp auf ein Taxi warten. Das streute natürlich sofort wieder Dating-Gerüchte, aber es gibt Entwarnung: Cole und Lily sind nämlich nur Freunde und waren an dem Abend auch nicht alleine, sondern mit weiteren Freunden unterwegs. Es gibt also keinen Grund zur Sorge. Unser "Riverdale"-Lieblingspaar ist immer noch happy und Cole datet weiterhin seine Lili!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!