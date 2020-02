Dylan & Cole Sprouse: Fans wünschen sich gemeinsame Filmrolle

Dylan Sprouse (27) und Cole Sprouse (27) sind im Film-Business nicht mehr wegzudenken. Mit „Big Daddy“ und "Zack & Cody“ starteten sie gemeinsam durch. Anschließend folgte allerdings erst einmal eine Pause, in der sie sich ihrem Studium widmeten. Es dauerte jedoch nicht lange, da sah man die Sprouse-Brüder wieder vor der Kamera. Doch diesmal nicht im Doppelpack, sondern einzeln. Während Dylan im August letzten Jahres eine fette Filmrolle im zweiten Teil von "After Passion" absahnte, ist sein Bruder wöchentlich als Jughead Jones in "Riverdale" auf Netflix zu sehen. Dennoch wünschen sich viele Fans die Sprouse-Brüder wieder im Doppelpack vor der Kamera zurück. Laut Dylan ist dieser Wunsch gar nicht mal so abwegig …

In "Zack & Cody" sah man die Zwillinge noch im Doppelpack ©2006 DISNEY CHANNEL All rights reserved. NO ARCHIVING. NO RESALE.

Dylan & Cole Sprouse: Réunion geplant?

Als Dylan im Interview bei der Premiere von “Miracle Workers: Dark Ages NYC” gefragt wird, ob er sich vorstellen könnte, erneut mit seinem jüngeren Zwillingsbruder vor der Kamera zu stehen, ist seine Antwort eindeutig: Wenn sie eine Rolle angeboten bekommen würden, die zu ihnen als Brüder passt, stände dem nichts im Weg. Allerdings wäre es in den letzten Jahren einfach nicht dazu gekommen. „In den meisten Fällen, in denen sie meinen Bruder und mich besetzen wollen, ist es wirklich bescheuert. Also müsste es etwas Gutes und Geschmackvolles sein”, so der Schauspieler. Also liegt es nur noch an dem passenden Drehbuch. Bleibt zu hoffen, dass dies schon bald angeflattert kommt und wir die Zwillinge wieder im Doppelpack bewundern können. 😍

