“Riverdale”: So wird die neue Musical-Folge

"Riverdale": Musical-Folge wird schon bald ausgestrahlt

Die vierte Staffel von "Riverdale" ist momentan super spannend. Betty (Lili Reinhart) und Archie (Cole Sprouse) werden vielleicht ein Paar, Jughead (KJ Apa) wird wahrscheinlich sterben und ganz nebenbei verrieten die Produzenten jetzt, dass es noch in dieser Staffel eine Musical-Episode geben wird. 😳 Eins kann man den Producern dabei lassen: Es wird wirklich nie langweilig.

"Riverdale": So wird die Musical-Folge

Nachdem sich die letzte Musicalaufführung in der Riverdale High zu einem wahren Drama entwickelte und eine Schülerin bei der „Carrie“-Aufführung auf der Bühne getötet wird, entscheidet sich Kevin Keller (Casey Cott) eine Varieté-Show zu veranstalten. Dabei soll der Broadway-Hit „Hedwig and the Angry Inch“ wieder zum Leben erweckt werden. Doch schnell wird aus der geplanten Varieté Veranstaltung ein vollwertiges Musical, bei dem jeder "Riverdale"-Charakter eine Rolle übernimmt. Dass uns auch hier wieder super viel Spannung erwartet wird spätestens beim Ausblick auf die neue Folge klar: “Inmitten des Dramas beginnt eine verbotene ‘Showmance’ zu erblühen”, heißt es. Was das wohl heißen mag? 🤔

Musical-Folgen sind bei Riverdale eine jährliche Tradition

Das Spektakel soll bereits am 8. April auf Netflix ausgestrahlt werden. Dabei hat sich Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa entschieden, dieses Mal den Ablauf der Musical-Episode etwas aufzulockern. “Musical-Folgen sind zu einer jährlichen Tradition von Riverdale geworden, aber dieses Jahr wollten wir etwas anderes ausprobieren”, so Aguirre-Sacasa. Wir sind gespannt, welches Drama uns diesmal erwarten wird.

