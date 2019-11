Zuwachs bei Riverdale-Star

Madelaine Petsch sorgt vor allem bei der Erflogsserie "Riverdale" für Begeisterung. Dort wird sie gern als Eiskönigin bezeichnet, weil sie immer für eine Intrige bereit ist und Geheimnisse nicht für sich behalten kann. Doch privat tickt Riverdale-Darstellerin Madelaine Petsch ganz anders. Im Gegensatz zu Cheryl Blossom ist Madelaine nämlich ein echter Engel: Sie ist super freundlich, lacht viel und verbringt gern Zeit mit ihren Liebsten. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie nun ein Foto von sich und ihrem neuen Schützling. Das bringt nicht nur ihre Fans ordentlich ins Schwärmen. Auch Stars wie "Pretty Little Liars Star" Lucy Hale, die bald in Riverdale Spin Off zu sehen sein wird, sind von dem Neuzugang entzückt. Insgesamt kommentierten über 9000 Menschen ihr Bild. Wow!

Madelaine Petsch gibt Vierbeiner ein zu Hause

Vor drei Wochen wurde Madelaine Petsch Mami eines kleinen, süßen Hundes. Ihren neuen Vierbeiner stellte sie kurze Zeit später auf Instagram ihren Fans vor. "Heißt alle Olive in der Familie willkommen. Ich war schon immer dafür, Hunde zu adoptieren, deshalb bin ich mehr als glücklich, die "Labelle Foundation" gefunden zu haben. Sie bieten kleinen Hundebabys, wie diesem kleinen Baby-Girl, ein Dach über den Kopf und suchen für sie ein neues zu Hause", schrieb die Riverdale-Darstellerin unter dem Foto, was sie freudestrahlend mit ihrem Zuwachs zeigt. Doch bis auf diesen Post mussten ihre Follower erstmal auf einen Welpen-Spam auf ihrem Account. Und das aus einem ganz bestimmten Grund: Sie wollte ihm Zeit zum Eingewöhnen geben. In einem YouTube Video klärte sie ihre Fans auf: "Sie ist ein kleines, lebhaftes Mädchen. Aus diesem Grund wollte ich die letzten drei Wochen damit verbringen, mich nur auf sie zu konzentrieren und dafür sorgen, dass sie sich bei mir wohlfühlt und sich gut bei mir zu Hause einlebt." Hach! Scheint so als würde die 25-Jährige alles dafür geben, um ihren kleinen Vierbeiner eine gute Mami zu sein. ☺️

