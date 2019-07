Camila Mendes & Cole Sprouse: Jetzt werden sie Models

Mit diesem Video bringen Camila Mendes und Cole Sprouse jeden zum Lächeln

Camila Mendes und Cole Sprouse schmücken unseren Instagram-Feed mit diesem lustigen Video. Die beiden stehen in einer Pizzeria, die an einer Straßenecke liegt. Nachdem jemand hinter der Kamera "Action" gerufen hat, fangen die beiden an zu posieren. Das Video ist total lustig und Camila und Cole können sich nach ein paar Sekunden des "ernsten" Posierens auch nicht mehr zurückhalten. Dabei können die beiden auf jeden Fall professionell modeln. Camila Mendes war schon auf verschiedensten Covern zu sehen und auch Cole Sprouse hat schon mehr als genug Erfahrungen im Model-Business gesammelt. Camila kommentierte unter dem Post "models.com". Die beiden, und generell die Schauspieler von "Riverdale" sind einfach für jeden Spaß zu haben. Regelmäßig posten sie lustige Clips vom "Riverdale"-Set, in denen die Schauspieler herumalbern.

Die Riverdale Crew ist privat total eng

Es ist echt mega cool, dass die Crew sich auch privat so gut versteht. Und manchmal wird aus Freundschaft sogar Liebe: Am "Riverdale"-Set haben sich schon zwei süße Paare kennengelernt. Das Promi Paar Lilli Reinhart und Cole Sprouse sind eins der beiden. Sie besuchten sogar dieses Jahr die Met Gala zusammen. Außerdem bestätige vor kurzem ein weiteres süßes Paar ihre Liebe: Charles Melton und Camila Mendes! Ob sich bei den aktuellen "Riverdale"-Dreharbeiten zu Staffel 4 auch wieder neue Pärchen finden, wird sich zeigen. Zu sehen bekommen wir die neuen Folgen dann ab Oktober wie gewohnt auf Netflix!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Das könnte dich auch interessieren: