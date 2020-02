KJ Apa: "Riverdale"-Star nackt in TV-Show zu sehen

Er weiß eben, wie man Fans schockiert: Erst kürzlich postete "Riverdale"-Star KJ Apa sein erstes Kussbild auf Instagram und jetzt legte er einen ziemlich verrückten Auftritt bei Ellen DeGeneres hin. Um der berühmten Moderatorin zum Geburtstag zu gratulieren, filmte KJ Apa ein Selfie-Video mit den Worten: "Was geht ab Ellen? Hier ist KJ. Ich habe gehört, dass du heute Geburtstag hast, also alles Gute. Hoffe, dass wir uns bald wieder treffen und ich hoffe, dass du heute einen ganz besonderen Tag hast" – und wie besonders der war! Auch wenn ihr euch denkt, dass sein Text nicht besonders spektakulär war, gibt es eine Besonderheit an dem Video, die für Aufregung sorgte …

KJ Apa: Nackt-Video bei Ellen DeGeneres

Auch wenn das Video ein Selfie-Video ist, sieht man aufgrund einer Spiegelung KJ Apas nackten Hintern und Körper in der TV-Show! Das Team von Ellen verdeckte seinen Po mit einem Pfirsich-Emoji. Der "Riverdale"-Star scherzte munter: "Ich muss meinen Arsch mal bräunen, der ist ziemlich weiß", später erklärte er weiter, "Ich wusste sofort, dass ich das beste Video von allen haben würde. Ich wollte nicht einfach ein normales Video machen. Ich erinnere mich noch daran, wie ich auf meinem Balkon stand und mit einem Freund gefacetimed habe, meinen Arsch in der Spiegelung gesehen habe und mir dachte: 'Perfekt. Ellen. Das sollte ich für Ellen machen.' So ist die Idee für das Video entstanden."

Ellen DeGeneres prankt KJ Apa in TV-Show

Moderatorin Ellen DeGeneres musste über dieses Geständnis und die Kreativität ziemlich lachen. Aber sie hatte noch eine Überraschung für KJ Apa geplant, einen Prank. Ein Typ verkleidete sich als KJs Rolle Archie Andrews und versteckte sich in einem Tisch, der zwischen Ellen und dem "Riverdale"-Darsteller stand. Irgendwann während der TV-Show sprang er heraus und erschreckte ihn ziemlich krass. Seine Reaktion ist so lustig! Tja KJ, wer austeilen kann, muss auch einstecken können. Zum Glück versteht der Australier Spaß. "Riverdale"-Star KJ Apa hat nämlich bereits selbst Stars wie Kylie Jenner verarscht.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!