“Riverdale”-Star KJ Apa verarscht Kylie Jenner

KJ Apa sieht aus wie Kylie Jenner

„Riverdale“-Darsteller KJ Apa („Archie Andrews“) vertrieb sich gestern die Zeit damit, witzige Videos und Selfies mit Gesichtsfilter von sich zu produzieren. An diesem Spaß ließ der 21-Jährige (zum Glück) auch seine 14,8 Millionen Insta-Abonnenten teilhaben. Hier eine kleine Kostprobe:

Instagram/kjapa

Doch noch größeren Gefallen fand der Netflix-Star an einem anderen Filter, der seine Wimpern verlängerte und seinen Lippen eine pinke Farbe verpasste. Sein Spiegelbild erinnerte KJ Apa sofort an eine ganz bestimmte Person: Kylie Jenner!

Kurzerhand beschloss der Schauspieler, die Beauty-Unternehmerin ein bisschen zu verarschen. KJ verstellte seine Stimme, blickte lasziv in die Kamera und hauchte: „Lips by Kylie!“ Uuuh ganz schön nah am Original, KJ Apa könnte Kylie Jenner glatt Konkurrenz machen.

