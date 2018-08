„Riverdale“-Star KJ Apa: Ist das seine geheime Freundin?

KJ Apa, Hauptdarsteller der Netflix-Serie „Riverdale“, ist Single. Oder etwa doch nicht? Denn jetzt postete der Schauspieler ein Pic von einem Girl und alle Frans fragen sich: Wer ist die schöne Unbekannte?

KJ Apa: Süßer Geburtstagsgruß an dieses Mädchen

„Riverdale“-Star KJ Apa („Archie“) ist ein echter Girl Crush. Deshalb sind natürlich auch viele Mädels ziemlich happy mit dem Gedanken daran, dass der 21-Jährige keine Freundin hat… Schließlich kann man so wenigstens noch davon träumen, irgendwann selbst das Girl an seiner Seite zu sein – auch, wenn das natürlich eher unwahrscheinlich ist. Doch jetzt droht genau dieser Traum von vielen seiner weiblichen Fans zu zerplatzen, denn KJ hat in seiner Insta-Story einen süßen Geburtstags-Post an eine hübsche Unbekannte veröffentlicht. „Happy Birthday“ schrieb der Serienliebling zu einem Foto von der Blondine, deren Augen er mit einem Sonnenbrillen-Emoji verdeckte – sodass man nicht direkt erkennt, um wen es sich dabei handelt.

Instagram/KJ Apa

Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass das Mädchen ihr Handy in die Kamera hält – und auf dem Bildschirm ist niemand anders zu sehen als KJ Apa höchstpersönlich! Die beiden haben also vermutlich gerade gefacetimed, während das Pic von ihr entstand. Dass KJ sie an ihrem Geburtstag anruft, um ihr persönlich zu gratulieren UND dann sogar noch ein Foto von ihr in seine Insta-Story packt, wo 10,3 Millionen Abonnenten es sehen können, ist schon ein krasses Statement, oder? Klare Sache: Das Geburtstagskind muss dem Schauspieler schon ziemlich wichtig sein…

Wer ist die geheimnisvolle Schönheit?

KJ Apas Mühe, die Identität des Mädchens geheimzuhalten, war übrigens umsonst. Denn seine Fans begaben sich online auf Spurensuche – und waren erfolgreich. Bei der blonden Schönheit handelt es sich demnach um ein kanadisches Model namens Corinne Isherwood – und die ist jetzt offenbar gerade erst 17 geworden. In Hollywood sorgte das bereits für Schlagzeilen, schließlich ist die Kanadierin noch minderjährig und KJ scheint Corinne schon eine ganze Weile zu daten! Zumindest gibt es Fotos, die ihn bereits Anfang des Jahres in Begleitung der Beauty zeigten! Doch den beiden ist die ganze Aufregung um ihr Alter völlig egal – sie scheinen voll auf einer Wellenlänge zu sein.

🚋🐝 Ein Beitrag geteilt von Corinne (@corinne.isherwood) am Jul 16, 2018 um 8:22 PDT

Dafür, dass das zwischen KJ Apa und Corinne Isherwood etwas Ernsteres sein könnte, spricht auch die Tatsache, dass einige von KJs „Riverdale“-Kollegen (wie z.B. Camila Mendes) der Blondine bereits auf Instagram folgen! KJ scheint sie also bereits seinen Freunden vorgestellt zu haben... Uuuh!

Schon die neue BRAVO gelesen? Jetzt an deinem Kiosk :)