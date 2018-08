“Riverdale”-Star KJ Apa: Tattoo mit Oma

Nicht nur in "Riverdale" ist er ein echt harter Kerl, sondern auch privat: Er liebt krasse Gitarren-Musik, Fitness-Sport – und Tattoos! Nun hat Archie-Darsteller KJ Apa verraten, dass er richtig süchtig nach der Tattoo-Nadel ist. "Ich bin süchtig nach ihnen! Ich liebe Tattos, ich liebe diese Kunst und ich liebe die Erfahrung, sie auf die Haut gestochen zu bekommen", erklärte er in einem Interview bei den diesjährigen Teen Choice Awards. Richtig viele Gedanken macht sich KJ Apa um die Tattoos jedoch nicht: "Ich gehe da einfach so ran. Ich denke nicht viel drüber nach, denn ansonsten, wenn du zu viel nachdenkst, könntest du es dir vielleicht anders überlegen." Er bereut trotzdem keins seiner Motive. Eins davon ist sogar eine kleine Familien-Tradition geworden: “Meine Oma und meine Mama haben beide die gleiche Biene und ich habe mir sogar noch einen Kranz darum stechen lassen, als ich eigentlich auf ein anderes Tattoo auf meiner linken Schulter gewartet habe."

KJ Apa: Der "Riverdale"-Star kommt ins Kino KJ Apas Tattoo-Guide Auf der rechten Schulter trägt KJ ein samoanisches Design, das auch seine Mutter und seine Schwester auf der Haut haben. Die Familie seines Vaters kommt nämlich von der Insel Samoa. Auf der linken Schulter ist ebenfalls ein samoanisches Motiv verewigt – denn darauf steht der Schauspieler total! "Das find schon in der High School an. Ich hab rumgekrizelt und samoanische Tattoos auf die Haut von Freunden gemalt." Auf dem linken Unterarm trägt KJ neben der Biene auch noch ein weiteres Tribal-Zeichen. Closer to the Sun with @jakepicking Ein Beitrag geteilt von KJ Apa (@kjapa) am Jun 28, 2018 um 6:03 PDT "Riverdale"–Staffel 3: Kommt "Dark Betty" zurück? Riverdale

Serie

Tattoo

