KJ Apa: Das ist seine neue Freundin

„As if Monday’s could get any worse“ schreibt eine Userin unter das Foto des 22-Jährigen "Riverdale"-Stars. Darauf zu sehen ist KJ Apa selbst, aber nicht alleine. Eng umschlungen küsst er ganz innig ein unbekanntes Mädchen. Angeblich soll es sich dabei um das französische Model Clara Berry handeln. Die Fans, die das Liebesleben von KJ schon länger und aufmerksamer verfolgen, ist bereits aufgefallen, dass er die Instagram-Bilder des Models schon seit Dezember 2019 liked. Besonders KJs weibliche Follower haben gemischte Gefühle dabei, dass der „Riverdale“-Hottie nun offiziell vom Markt sein soll: "Warum betrügst du mich?“, kommentiert eine Followerin. Eine andere schreibt: „Er ist offiziell vergeben Ladies 😔“.

Ist der "Riverdale"-Star bereit für eine Beziehung?

Bisher hielt sich der Schauspieler hinsichtlich seines Liebeslebens eher zurück. Im vergangenen Jahr wurde allerdings bereits gemunkelt, ob Schauspiel-Kollegin Britt Robertson nicht KJs neue Freundin ist. Die beiden wurden im Sommer 2019 nämlich kuschelnd und knutschend auf der Comic-Con in San Diego gesichtet. Sogar bei der Aftershowparty sollen die beiden unzertrennlich gewesen sein. Der Cosmopolitan hat KJ Apa 2017 verraten, dass er es nicht eilig hat, eine Beziehung zu haben, sondern sicher lieber auf seine Karriere konzentriert: „Ich denke, ich warte auf die richtige Zeit, das richtige Mädchen. Ich bin ziemlich beschäftigt in letzter Zeit. Ich weiß nicht, wie viel ich jemandem gerade zu bieten habe." Und im Jahr 2018 verrät er dann der Seventeen, dass er eh nicht glaubt, dass man Liebe eh nicht planen kann: "Die Sache ist die, ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht, ob man nach einer Beziehung sucht oder nicht – wir entscheiden nicht, wann wir die Liebe unseres Lebens treffen“. Zuletzt redet sogar Riverdale-Kollege Cole Sprouse über sein Liebesleben, aber macht sich eher darüber lustig. Tja, sieht leider so aus, als wäre das kein Witz und KJ Apa hat die Richtige doch schon gefunden. Sorry Mädels!

