KJ Apa: Würde er diesen Riverdale-Star heiraten?

Bei der Comic Con in Sydney (Australien) verriet "Riverdale"-Star KJ Apa jetzt, dass er einen seiner Kollegen aus der Netflix-Serie HEIRATEN würde! 😱 Der Archie-Darsteller aus "Riverdale" hatte am Wochenende Spaß mit Fans und Messe-Besuchern und stellte sich aufgrund einer Fan-Frage dem Spiel "Bang, Marry, or Kill", bei dem ihm verschiedene Personen genannt werden und er sich zwischen drei Optionen entscheiden muss: Einer Person müsste er einen Korb geben, eine vernaschen und die andere heiraten! LOL: In einer Runde fiel die Wahl auf KJ Apas männliche "Riverdale"-Kollegen Casey Cott, Charles Melton and Cole Sprouse …

KJ Apa & Charles Melton: Bromance

KJ Apa lachte erstmal laut und beschwerte sich "Das ist aber echt ganz schön fies!". Dann wusste er gleich eine Antwort auf die Frage und entgegnete: "Ja, ich werde es mal so beantworten. Falls ich einen von ihnen heiraten müsste, würde ich wahrscheinlich Charles heiraten". Süüüßß!! Wäre Charles Melton nicht schon mit seiner "Riverdale"-Kollegin Camila Mendes zusammen, hätte er bestimmt eine Chance bei seinem Co-Star KJ 🤪 KJ Apa stellte bei der Comic Con aber auch klar: "Ich versuche nicht, einen dieser Dudes zu vögeln!" LOL …

