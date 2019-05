„Riverdale”-Stars Camila Mendes & Charles Melton: So verliebten sie sich ineinander

Camila Mendes & Charles Melton ein Paar

Ach ist das süüüüß – Camila Mendes und ihr Serien-Kollege Charles Melton sind wirklich ein absolutes Traumpaar! Nach Lili Reinhart und Cole Sprouse waren sie das nächste "Rivedale"-Paar. Ende letzten Jahres wurde bekannt, dass sich die beiden „Riverdale“-Darsteller am Set nicht nur kennen, sondern auch lieben gelernt haben. Seitdem sind Cami und Charles unzertrennlich und posten immer wieder süße Bilder miteinander. Jetzt hat die 24-Jährige aber eine ganz besondere Liebes-Botschaft für ihren Boyfriend mit uns geteilt … Erfahre hier in welchem krassen Kinofilm Camila Mendes nach "Riverdale" mitspielt!

Camila Mendes: Liebes-Botschaft an Charles

Auf Instagram postete Camila den Trailer zu seinem neuen Film „The Sun Is Also A Star“ und schrieb dazu: „Abgesehen davon, dass er (Charles) das größte Herz von allen Menschen hat, die ich kenne, sind seine Leidenschaft und Hartnäckigkeit ein Grund, warum ich mich in ihn verliebt habe.“ Doch das war noch nicht alles! Die Schauspielerin verriet einige weitere süße Details über ihre Beziehung zu dem Hottie: „Ich erzähle wahrscheinlich zu viel, aber bevor wir uns verabredeten, wurde er oft sauer auf mich, weil ich versuchte, Liebe mit Logik zu erklären. Er hat mir beigebracht, dass es für Liebe keine Erklärung gibt, entweder existiert sie oder sie existiert nicht. Es war seine Verletzlichkeit, nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Mann, die mich diese wertvolle Botschaft lehrte, die für diesen Film so relevant ist.“ Zuletzt schloss Cami mit den Worten: „Ich bin so stolz auf dich Charles und so dankbar, dass ich deine wunderschöne Reise miterlebt habe. Ich kann es kaum erwarten, dass die Welt sieht, wozu du in der Lage bist.“ Was für eine süße Botschaft … <3

