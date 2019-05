„Riverdale“-Star Camila Mendes: Ansage an Hater!

„Riverdale“-Darstellerin Camila Mendes gibt nicht viel darauf, was andere über sie denken. An ihre Hater hat die 24-Jährige jetzt deutliche Worte gerichtet..

"Riverdale"-Star Camila Mendes ist mega erfolgreich

Für Camila Mendes läuft es zurzeit richtig gut! Die 24-Jährige ist nicht nur wie gewohnt in der Erfolgsserie „Riverdale“ als Veronica Lodge zu sehen, sondern aktuell auch an der Seite von Noah Centineo im Netflix-Film „The Perfect Date“. Und weil wir einfach nicht genug von der brünetten Beauty kriegen, freuen wir uns bereits mega auf ihre anstehenden Filmrollen – erfahrt hier mehr.

Camila Mendes gibt nichts auf Hater-Kommentare

Ihre treuen Fans supporten Camila Mendes seit der ersten „Riverdale“-Folge an. Doch leider hat Camila auch mit vielen Hatern zu kämpfen. Vor allem fiese Kommentare über ihre Beziehung zu Charles Melton („Reggie“ in Riverdale) machten der Schauspieler früher echt zu schaffen. Kein Wunder! Paare, die in der Öffentlichkeit stehen, haben es nie leicht: Justin und Hailey Bieber haben ebenfalls mit vielen negativen Kommentaren im Netz zu kämpfen.

Camila Mendes rechnet mit Hatern ab

Doch Camila hat keine Lust mehr, sich davon runterziehen zu lassen! Im Interview mit TeenVogue hat sie nun sehr deutliche Worte an all ihre Hater gerichtet: „Ich weiß, dass ich glücklich bin und wo ich in meinem Leben stehe, deshalb werde ich die Leute sagen lassen, was sie wollen. Warum sollte mich das interessieren?“

Wow! Damit zeigt die 24-Jährige definitiv, dass sie die Kommentare kalt lassen und betont, wie happy sie mit Charles Melton ist. Wir feiern ihre gesunde Einstellung!:)

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: