„Riverdale“: So kannst du Camila Mendes Geburtstag feiern

Am 29. Juni hat "Riverdale" -Star Camila Mendes Geburtstag. Auf Instagram lädt sie ihre Fans jetzt zum Feiern ein.. WHAT?!

"Riverdale"-Convention mit Camila Mendes

Wer träumt nicht davon, mal auf die Geburtstagsparty seines Lieblingsstars eingeladen zu werden? "Riverdale"-Darstellerin Camila Mendes, die in der Serie die Rolle der Veronica Lodge spielt, hat in ihrer Instagram-Story tatsächlich ihre Fans dazu eingeladen! Und alle so: Whaat?!

Wir haben natürlich alle Hintergrundinfos für euch: Am 29. und 30. Juni 2019 findet in den USA eine große "Riverdale"-Convention statt, auf der man unter anderem Camila Mendes, KJ Apa und Cole Sprouse persönlich treffen kann. Awww, wir sind ganz schön neidisch auf alle US-Fans! Die können nämlich aktuell Tickets erwerben, um Camila Mendes und Co. im schicken Hanover Marriott Hotel im US-Staat New Jersey zu treffen. Camila Mendes selbst wird am 29. Juni vor Ort sein – und der Tag ist gleichzeitig ihr 25. Geburtstag.

Camila Mendes lädt Follower zum Geburtstag ein

Daher ließ es sich die hübsche Schauspielerin nicht nehmen, ihre Follower persönlich auf die Convention, und damit ihren Geburtstag, einzuladen. "Komm und häng' mit mir an meinem Geburtstag ab", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Wie geil! Anstatt darauf zu bestehen an einem anderen Tag auf die Convention zu gehen, nutzt Camila die Chance, um bei ihren Fans zu sein. Mega liebe Aktion von ihr!

In ihrer Insta-Story lädt Camila Mendes zu der Covention und ihrem Geburtstag ein. Instagram @camimendes

Alle deutschen Fans können sich immerhin darauf freuen, dass der "Riverdale"-Star am 12. April im Netflix-Film "The Perfect Date" zu sehen sein wird – mit "To All The Boys I've Loved Before"-Liebling Noah Centineo. Wuhu, Vorfreude!

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: