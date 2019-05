Hailey Bieber: Ausraster wegen Selena Gomez!

Immer wieder muss sich Hailey Bieber im Netz fiese Kommentare wegen Justins Ex Selena Gomez anhören. Jetzt ist ihr endgültig der Kragen geplatzt!

Hailey Bieber rastet aus

Hailey Bieber (22) hat es zurzeit echt nicht einfach. Ihr Ehemann Justin Bieber hat mit psychischen Problemen zu kämpfen und sie unterstützt den 25-Jährigen, wo sie nur kann. Zudem hatte das Model selbst mit Angstzuständen zu kämpfen – erfahrt hier mehr.

Als ob das nicht schon genug wäre, wird Hailey im Netz immer wieder mit Hater-Kommentaren konfrontiert. Noch immer shippen viele Fans Justin und seine Ex Selena Gomez und hoffen auf ein Liebescomeback der beiden. Unter Haileys Instagram-Pics sammeln sich ständig heftige Kommentare wie „Er wird dich verlassen und zu Selena zurückkehren“ oder „Du wirst nie wie Selena sein“.

Hailey Bieber macht klare Ansage auf Instagram

Doch nun hat es der blonden Beauty wohl allemal gereicht. In ihrer Insta-Story, die inzwischen wieder gelöscht wurde, fand sie klare Worte für alle Justin-Selena-Shipper: „Ihr kleinen Internet-Kinder müsst echt lernen, nach vorne zu schauen. Wir sind erwachsen und haben Besseres zu tun, als unsere Zeit damit zu verschwenden, Dinge zu erklären, damit ihr mit euren übertriebenen Fantasien aufhören könnt“, schrieb die 22-Jährige stinksauer. „Ich werde hier nicht sitzen und mir von Fremden etwas über meinen Ehemann sagen lassen. Wenn ihr über den Ehemann von jemanden reden wollt, dann holt euch euren eigenen!“

Wow, da klingt jemand ja mega wütend – aber zu Recht. Schließlich haben sich Justin und Hailey im Oktober 2018 das Ja-Wort gegeben und sich damit bewusst und öffentlich füreinander entschieden. Wahre Fans freuen sich für die beiden!

Justin Bieber ist auch wütend auf seine Fans

Es ist noch nicht lange her, da hatte sich auch ihr Ehemann wutentbrannt auf einen Fan-Kommentar geäußert, der behauptete, der Kanadier hätte Hailey nur geheiratet, um Selena zurückzugewinnen. „Warum sollte ich jemanden heiraten und mein ganzes Leben dieser Person widmen, um meine Ex zurückzubekommen? (…) Eine logisch denkende Person würde so etwas nicht behaupten, du solltest dich schämen!“, hatte er ebenfalls ziemlich wütend geschrieben.

Bleibt nur zu hoffen, dass es für das Bieber-Paar bald auch mal ruhiger wird..

