Hailey Bieber: „Ich habe die ganze Nacht geweint“

Hailey Bieber: Psychische Probleme

Hailey Bieber hat bereits seit längerer Zeit mit Angstzuständen zu kämpfen und macht auch kein Geheimnis daraus. Gerade erst verriet sie, dass ihre psychischen Probleme im Herbst 2017 ihren Höhepunkt erreichten. Damals ging es dem Model extrem schlecht! „Niemand wollte über das, was wirklich vor sich ging, sprechen, und jeder hatte das Gefühl, dass es den Druck gab, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Ich glaube, ich habe das ein bisschen gemacht. Die Leute fragten mich: ‚Wie geht es dir?‘ Und ich sagte: ‚Mir geht es gut. Mir geht es super.‘ Aber in Wirklichkeit weinte ich die ganze Nacht in meinem Hotelzimmer.“, so die 22-Jährige. Was für ein krasses Geständnis! Justin Bieber und Hailey haben ziemlich früh geheiratet, doch die Liebe hat sie wohl aufgefangen. Justin hat auch psychische Probleme und startet immer wieder krasse Therapieversuche. Vermutlich haben die beiden deshalb so viel Verständnis füreinander ...

So hat sich Hailey Hilfe geholt

Heute kann Hailey etwas besser mit ihren Angstzuständen umgehen. Therapie, Meditation und ihr Glaube haben ihr sehr dabei geholfen berichtet sie. „Es geht darum zu wissen, dass du nicht von deinen Gedanken kontrolliert werden musst. Du kannst die Kontrolle übernehmen und den Gedanken umdrehen. Du musst dir Fragen stellen wie: Ist das wirklich wahr? Oder: Glaube ich wirklich, dass das die absolute Wahrheit ist? Und das, was du denkst, kontern.“ Das Model ist außerdem der Meinung, dass die Menschen ein falsches Bild von Stars haben. Sie erklärt: „Die Leute schauen auf Prominente, die berühmt oder erfolgreich sind und denken, dass bei ihnen alles super ist. Sie haben so eine tolle Karriere oder verdienen so viel Geld, dass sie glücklich sein sollten. Aber es ist genau das Gegenteil.“ Gut, dass Hailey so offen mit diesem Thema umgeht. Weiter so!

