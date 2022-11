Hailey Bieber: So süß war Justins Antrag

Im Videoclip „73 Fragen mit Hailey Bieber“ sprach das Model offen wie nie über private Details aus ihrer Beziehung zu Justin Bieber und verriet auch, wie unerwartet die Frage aller Fragen für sie kam! „Was ist die größte Überraschung, die du jemals bekommen hast?“, wollte der „Vogue“-Redakteur von der 1,71 m großen Blondine wissen und die antwortete ohne zu zögern: „Meine Verlobung!“ Doch wie genau ist der Antrag nun eigentlich abgelaufen? Bislang kursierten ja immer Gerüchte, dass Justin im Urlaub in einem Restaurant vor den Augen aller anderen Gäste um ihre Hand angehalten hätte. Doch so war es in Wirklichkeit gar nicht: „Wir waren für einen Trip auf den Bahamas und waren alleine in einem Haus. Nur wir zwei. Das war etwas ganz Besonderes“, erzählte Hailey Bieber. Mega süß: Justin hatte zuvor sogar ganz traditionell bei Haileys Dad um Erlaubnis gebeten, seine Tochter zur Frau zu nehmen. Standesamtlich haben die beiden Superstars sich bekanntlich im vergangenen September das Jawort gegeben, aber die richtig große Hochzeit steht noch bevor. Mit den Hochzeitsvorbereitungen sei Hailey laut eigener Aussage aber noch nicht so weit, wie sie es gerne wäre.