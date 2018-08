Justin Bieber kauft neues Liebes-Schloss für Hailey Baldwin

Justin Bieber hat sich und seiner Liebsten Hailey Baldwin ein mega Anwesen in seiner Heimat Kanada gekauft.

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Nächster Schritt

Vor einigen Wochen haben sich Justin Bieber und Hailey Baldwin verlobt und nun haben die beiden einen weiteren großen Schritt gewagt. So weit ist er mit Ex-Freundin Selena Gomez nie gegangen. Wann werden Justin Bieber und seine Freundin Hailey Baldwin endlich heiraten? Die beiden haben sich ja verlobt und der “No Brainer”-Sänger hatte bereits angedeutet, dass die Hochzeit ganz oben auf seiner Liste stehe. Nachdem er nicht mehr mit Selena Gomez zusammen ist, meint es der Kanadier mit seiner neuen Beziehung ganz schön ernst. Jetzt wagt er anscheinend einen nächsten großen Schritt und macht klar, dass er und Hailey eine gemeinsame Zukunft planen, die schon bald beginnen soll. Der “What do you mean?”-Hitmaker hat nämlich tief in die Tasche gegriffen und in die Zukunft investiert.

Ein Beitrag geteilt von Justin Bieber (@justinbieber) am Jul 9, 2018 um 3:14 PDT

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Neues Zuhause

Plant Justin Bieber eine Zukunft außerhalb von Hollywood? Jetzt hat sich der Popstar in seiner Heimat Kanada ein neues Anwesen samt einer riesigen Villa gekauft, das mit 40 Hektar Fläche fast so groß wie der Vatikan in Rom ist, der mit 44 Hektar zu Buche schlägt. Wie die Website "TMZ" berichtet, soll Bieber am Montag (27.08) den Kauf abgeschlossen und stolze fünf Millionen Dollar für die Luxusvilla bezahlt haben, die nur rund eine Stunde Autofahrt von seinem Heimatort Stratford im südlichen Ontario entfernt ist. Die Villa hat ein eigenes Fitness-Studio, einen temperaturgesteuerten Wein-Keller und beheizte Böden. Allein der Wohnraum hat 9000 m² mit vier Schlafzimmern, sechs Bädern, einem Kino, drei Kaminen und drei Garagen. Doch damit nicht genug: Das Anwesen besitzt einen privaten Zugang zum Puslinch-See und eine ein Kilometer lange Rennstrecke für Pferde inklusive mehrerer Stallungen. Bieber und seine Verlobte wurden im vergangenen Sommer mehrmals in Stratford und Umgebung gesehen. Ob das neue Heim nur eine Sommer-Residenz ist oder der neue Lebensmittelpunkt des Paares wird, ist noch nicht bekannt.

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Selena Gomez ist geschockt

Selena Gomez kann wohl noch immer nicht fassen, dass ihre große Liebe Justin seine Zukunft mit Hailey plant und nicht mit ihr. Hailey heiratet nicht nur Selenas Traummann, sie lebt auch ihren Traum von einer Zukunft fernab der Glamour-Welt Hollywoods. Ein herber Schlag für die 26-Jährige, wie ein Insider gegenüber "HollywoodLife" verriet: "Das war auch ihr Traum, zusammen mit Justin eine Familie zu gründen in einem großen Haus an einem See. Dass er das jetzt mit einer anderen Frau tut, ist wie ein Stich ins Herz für sie." Das frisch erworbene fünf Millionen Dollar schwere Eigenheim sei ein weiteres Zeichen dafür, dass Justin sich fest an Hailey binden will. Selena soll große Angst haben, sich nie wieder zu verlieben und ewig allein zu bleiben. Die jahrelange On-Off-Beziehung zu dem 24-Jährigen sei etwas ganz Besonderes gewesen und er in ihren Augen einfach der perfekte Mann. Es schmerzt sie sehr, dass ihr Ex so schnell eine andere Frau in sein Herz geschlossen hat.

Ein Beitrag geteilt von Justin Bieber (@justinbieber) am Jul 13, 2018 um 10:10 PDT

Letzte Chance: Hol dir noch heute die aktuelle BRAVO!