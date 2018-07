Hailey Baldwin: Das unterscheidet sie von Selena Gomez!

Eine Körpersprachen-Expertin hat verraten, was Justin Bieber & Hailey Baldwin von Justins Beziehung zu Selena Gomez unterscheidet!

Justin Bieber und Hailey Baldwin heiraten!

Egal wie oft wir davon lesen, es ist immer noch verrückt: Justin Bieber und Hailey Baldwin haben sich verlobt! Seit dem sieht man die beiden regelmäßig auf Dates und Hailey präsentiert stolz ihren Verlobungsring. Fans sind wegen dieser Blitz-Verlobung sehr gespalten. Die einen freuen sich für den "Sorry"-Sänger, die anderen shippen jedoch weiterhin Justin Bieber und Selena Gomez. Warum hat es bei den beiden einfach nicht geklappt? Eine Körpersprachen-Expertin hat für die amerikanische Cosmopolitan die unterschiedlichen Gesten der Paare analysiert und kommt zu einem klaren Ergebnis:

1. Justin Bieber geht anders

Wie wir uns neben dem Partner verhalten, sagt viel über die Liebe aus! Getty Images

Blanca Cobb ist eine amerikanische Körpersprachen-Expertin und hat die beiden Beziehungen von Justin Bieber miteinander verglichen. Sie hat sich viele Bilder der beiden Paare angeschaut und ist zu dem Entschluss gekommen: Die Beziehungen unterscheiden sich enorm. Der erste Punkt, der Blanca aufgefallen ist: Auf den meisten Bildern läuft Biebs hinter seiner Ex-Freundin Selena Gomez. "Sie sind einfach nicht synchron und sehen aus, wie zwei Fremde, die zufällig an einem Ort sind. So sieht keine Leidenschaft aus", meint die Expertin. Neben Hailey Baldwin hingegen läuft Justin meist Schulter-an-Schulter. Auch wenn sie nicht Händchenhalten, stehen sie sich laut Cobb näher: "Sie haben meistens das gleiche Bein vorne. Ihre Körpersprache verrät deutlich, dass sie emotional verbundener sind."

2. Händchenhalten mal anders

Händchenhalten ist nicht immer gleich Händchenhalten. Getty Images

Wenn Selena Gomez und Justin Bieber Händchen gehalten haben, folgte es meistens dem gleichen Schema. Sel hat ihren Arm über den von Justin gekreuzt und hält seine Hand von oben – das macht sie zur Anführerin der Beziehung. Justin hat seine linke Hand außerdem oft in der Hosentasche und den Ellbogen nah am Körper: "Das signalisiert, dass irgendwas nicht stimmt. Er scheint sich nicht so wohl zu fühlen. Ein Lächeln kann man leicht faken, aber die Körpersprache sagt etwas anderes", erklärt Blanca Cobb. Bei Justin Bieber und Hailey Baldwin sieht das Ganze anders aus: Er hat dieses Mal seine Hand oben, aber ihre Hände sind nicht so verknotet. "Wenn man selbstbewusst ist, nimmt man viel Platz ein", bemerkt die Körpersprachen-Expertin. Wenn Jus und Hailey nebeneinander spazieren, halten sie locker Händchen und lassen die andere Hand locker herunterhängen. Außerdem haben sie ihre persönlichen Gegenstände in der äußeren Hand für Cobb ein klares Zeichen: "Sie lassen nichts zwischen sich, sowas sieht man nur bei glücklichen Paaren – auch wenn sie gerade mal nicht lachen."

3. Unterschiedliche Küsse

So unterschiedlich küsst Justin Instagram/Getty Images

Fakt ist: Justin Bieber und Selena Gomez waren noch sehr jung, als die Kussfotos von ihnen erschienen sind. Trotzdem sagt die Körpersprachen-Expertin Blanca: "Ihr Kuss wirkt sehr unsicher, ihre Liebe ist einfach noch nicht ausgereift." Das sieht man wohl auch daran, dass Justin seine Hand bei sich behalte. Bei Hailey Baldwin hingegen sieht es ganz anders aus: "Er hat seinen Kuss unter Kontrolle", verrät Cobb, "Er lehnt sich zu ihr vor und hat sie fest im Arm. Außerdem lehnt Hailey ihren Kopf weit zur Seite und legt damit ihren Hals frei, das ist eine sehr empfindliche Stelle, die man nur preisgibt, wenn man sich wohlfühlt."

Der Unterschied von Selena Gomez und Hailey Baldwin

Für die Körpersprachen-Expertin Blanca Cobb gibt es ein klares Fazit: "Was Justin und Selena hatten, war ihm damals sicher sehr wichtig. Aber unsere Ansicht auf Liebe und wie man sie zeigt, ändert sich mit der Zeit und den Erfahrungen im Alter." Justin findet bei Hailey also die Geborgenheit und Liebe, die er sich heute in einer Beziehung vorstellt. Blanca ist sich sicher, dass man über die Körpersprache viele Dinge zwischen den Zeilen lesen kann, die unterbewusst passieren und somit ehrlicher sind, als offensichtliche Zeichen, wie ein Lachen.

Um ehrlich zu sein, fanden wir beide Paare toll. Wichtig ist jedoch, dass Justin auf sein Herz hört – nur so kann er den richtigen Weg finden. Sein Herz gehört jetzt Hailey Baldwin und wir wünschen den beiden alles Glück der Welt!

