Justin Bieber & Hailey Baldwin: So sehen die Verlobungsringe aus!

Nachdem die Verlobung von Sänger Justin Bieber und Model Hailey Baldwin bekannt wurde zeigen die beiden nun ihre Verlobungsringe stolz her.

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Verlobungsringe für beide

Am Wochenende ist Justin Bieber vor Hailey Baldwin auf die Knie gegangen und hat mit einem Diamantring um ihre Hand angehalten. Doch der blonden Beauty reichte es offenbar nicht, einfach nur Ja zu sagen. Sie wollte diese Geste der Zuneigung erwidern und ließ sich bei einem Besuch im New Yorker Schmuckladen Pristine Jewelers nicht lumpen und suchte für ihren Liebsten ebenfalls einen Verlobungsring aus.

Ein Beitrag geteilt von Barbara Krasowska (@biebersmotivation) am Jul 11, 2018 um 3:01 PDT

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Süße Geste

Laut "The Blast" gab Hailey Baldwin am Dienstag ein kleines Vermögen aus, um ihrem Liebsten ebenfalls einen Verlobungsring zu schenken. Ein Insider verrät: "Hailey hat einen mit Diamanten verzierten Ring gekauft, auf dem die Initialen ,JB‘ für Justin standen, sowie einen weiteren handgefertigten Diamantring für sich selbst, auf dem ,Baby‘ steht." Unklar sei jedoch, ob "Baby" eine Anspielung auf Justins Hit von 2010 ist. Während ihres Besuchs in dem Juwelierladen gab die 21-Jährige den Angestellten außerdem den Auftrag, ihren ursprünglichen Verlobungsring enger fassen zu lassen, da er zu lose an ihrem Finger saß. Außerdem werden nun noch mehr Diamanten eingefasst.

Ein Beitrag geteilt von Justin Bieber (@justinbieber) am Jul 9, 2018 um 3:14 PDT

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Antrag war nicht geplant

Den Antrag hat Bieber seiner Angebeteten während ihres Urlaubs auf den Bahamas gemacht. "Justin gab den Ring in Auftrag, als sie in New York waren und er wusste, dass er um ihre Hand anhalten würde. Es war eine plötzliche Entscheidung, aber Justin wusste immer, dass er und Hailey eine besondere Verbindung hatten, die einzigartig war", verriet ein Nahestehender gegenüber "E! News".

Ein Beitrag geteilt von Hailey Baldwin (@haileybaldwin) am Aug 25, 2016 um 2:32 PDT

