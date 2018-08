Justin Bieber und Hailey Baldwin: Über 12 Millionen für diesen Ring

Hailey Baldwins Verlobungsring von ihrem Schatz Justin Bieber, brachte krasse 12 Millionen Likes auf Instagram!

So viel kostet der Verlobungsring!

Supermodel Hailey Baldwin ziert das neue Cover der mexikanischen „Vogue“, doch kaum einer achtet auf die blonde Schönheit, denn eine Sache stielt ihr komplett die Show: Ihr Verlobungsring! Auf dem Schwarz/Weiß-Foto ist Hailey mit einem Oversize-Blazer in Nahaufnahme zu sehen. Dabei sticht ihr funkelnder Ring mega raus! Justin Bieber hat für das gute Stück mit Sicherheit ganz schön was hingeblättert, schließlich hat der Diamant des goldenen Rings fette 14 Karat! Experten schätzen den Wert des Verlobungsrings auf unglaubliche 430.000, also fast eine halbe Million Euro!!! Wow. Aber der „No Brainer“-Sänger kann es sich ja schließlich leisten, also insofern kein Problem. Justin will seiner großen Liebe Hailey einfach nur das Beste bieten!

Hailey Baldwin auf dem Cover

Die passende Story zu Hailey Baldwins mega Cover ist „Der Herbst von Hailey Baldwin und der Ring, der mehr als 12 Millionen Likes bekam“. Damit ist das Foto gemeint, das Justin Bieber am 10. Juli auf Insta postete, um seine und Haileys Verlobung bekannt zu geben. Er schrieb unter anderem: „Mein Herz ist KOMPLETT und VOLLSTÄNDIG DEINS und ich werde dich IMMER an erster Stelle setzen! Du bist die Liebe meines Lebens Hailey Baldwin und ich würde es mit niemand anderem verbringen wollen. Du machst mich so viel besser und wir ergänzen uns so gut!“ Für diese schönen Worte bekam der Biebs (und somit der Ring) um genau zu sein inzwischen sogar schon 13 Millionen Likes! Obwohl man sagen muss, dass der Ring auf dem süßen Pärchen-Foto der beiden, noch nicht der aktuelle 14-Karat-Klunker war. Den besorgte der Sänger seiner Liebsten erst später. Unglaublich, was man für die Liebe doch alles macht ... Auf jeden Fall sind die Likes und der Preis für Hailey Baldwins Verlobungsring einfach unglaublich und somit gehört das gute Stück definitiv auf ein Cover!

