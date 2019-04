„Riverdale“-Star Camila Mendes als Mörder-Braut

Camila Mendes begeht einen Mord

Eigentlich dachten wir, Camila Mendes könnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Doch da haben wir uns offenbar getäuscht, denn die „Riverdale“-Schauspielerin wurde jetzt zur kaltblütigen Mörderin. „Ich habe gerade eine Spinne getötet“, erzählte Camila vor einigen Stunden in ihrer Instagram-Story, ohne dabei eine Miene zu verziehen. „Sie war auf meinem Arm und ich habe sie getötet“, führte die 24-Jährige ihre grauenvolle Tat näher aus. Ganz schön grausam, Camila!

Camila Mendes: Darum sieht sie aus wie eine Braut

Während die „Riverdale“-Darstellerin („Veronica Lodge“) den skrupellosen Mord an dem wehrlosen Spinnentier ausübte, sah sie übrigens aus wie eine Prinzessin: Camila Mendes trug einen üppigen Blumenkranz auf dem Kopf und dazu passende XXL-Ohrringe. Bevor ein falscher Eindruck entstehen konnte, klärte die Amerikanerin direkt auf, was dieser Aufzug um zwei Uhr nachts sollte: „Ich wollte nur sagen, ich trage keine Blumen-Kronen in meiner Freizeit. Ich spiele eine Braut in einem Film und SIE trägt die Blumen-Krone! Das sind echte Blumen, das ist ziemlich cool“, so Cami. Somit wurde die sonst so süße Schauspielerin in der vergangenen Nacht also kurzerhand zur Killer-Braut!

