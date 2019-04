"Riverdale"-Star KJ Apa postet süße Knutsch-Bilder

Eigentlich ist „ Riverdale “-Star KJ Apa ja Single… zumindest gibt es offiziell kein Girl an seiner Seite. Doch in letzter Zeit postet der 21-Jährige immer öfter süße Knutsch-Pics auf Instagram. Was hat es damit auf sich - ist er etwa frisch verliebt?

KJ Apa: Das sind seine Kuss-Partner

KJ Apa ist ein absoluter Mädchenschwarm. Viele Girls würden sicher so einiges darum geben, einmal mit dem süßen „Archie Andrews“-Darsteller aus der angesagten Netflix-Serie „Riverdale“ knutschen zu dürfen. Und auch KJ selbst scheint ein echter Knutsch-Fan zu sein. Das lässt zumindest ein Blick auf sein Insta-Profil vermuten. Denn der Neuseeländer postet in letzter Zeit auffällig oft Kuss-Pics. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wer dem Schauspieler da so nah kommen darf… und wir verraten es euch: Die Glücklichen sind meistens Vierbeiner. Denn KJ Apa ist ein riesengroßer Tierfreund. Besonders Hunde haben es dem 21-Jährigen angetan. Auf einem Bild schlabbert ein süßer Hund KJ mit der Zunge über die Lippen und dem Netflix-Star scheint’s zu gefallen: „Besser geht’s nicht“, schrieb der Rotschopf zu dem Schnappschuss. Muss Liebe schön sein...

Auf dem nächsten Pic dreht KJ den Spieß um: Er kuschelt mit einem Hund auf dem Boden und gibt ihm ein Küsschen. Dazu schreibt er: „Ich liebe es, mein Gesicht im Gesicht von anderen Hunden zu vergraben!“ Klingt ja fast so, als würde der Schauspieler sich selbst als Hund bezeichnen! Ihr seht also: KJ Apa ist sehr liebesbedürftig, aber offensichtlich kommen hauptsächlich Tiere in den Genuss, mit dem Girl-Crush kuscheln zu dürfen… Es gibt also keinen Grund, eifersüchtig zu sein.

KJ Apa knutscht anderen "Riverdale"-Star

Doch neben all den süßen Hunden gibt es zumindest auch EINEN Menschen, den KJ Apa kürzlich knutschte: Seinen „Riverdale“-Kollegen Charles Melton – oder zumindest ein Bild von ihm. Als KJ durch die Straßen spazierte, entdeckte er plötzlich ein Filmplakat von Charles Meltons neuem Kinofilm „The Sun Is Also A Star“. Der 21-Jährige ließ es sich nicht nehmen, dem abgebildeten Charles einen fetten Schmatzer aufzudrücken. „Wenn das Gesicht deines Besties überall in der ganzen Stadt hängt – ich liebe dich!“, schrieb KJ dazu. Mega cute!

