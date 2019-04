Die neuen Rollen der „Riverdale“-Stars

Camila Mendes: „Windfall“

Nachdem Camila Mendes zusammen mit Noah Centineo gerade mit dem Netflix-Original „The Perfect Date“ an den Start gegangen ist (seit 12. April könnt ihr den Film streamen!), hat die 24-Jährige jetzt bereits den nächsten Vertrag für eine Netflix-Hauptrolle unterschrieben: In dem Film „Windfall“ wird die hübsche Schauspielerin, die wir in „Riverdale“ als „Veronica Lodge“ kennengelernt haben, in die Rolle der jungen Frau „Katie“ schlüpfen, die ihren Traum von der Karriere als Medizinerin aufgibt, um ihren Mann Adam dabei zu unterstützen, seine persönlichen Ziele zu erreichen. Doch plötzlich findet sich das junge Paar inmitten eines kriminellen Ermittlungsverfahrens wieder! Die Dreharbeiten zu „Windfall“ sollen noch diesen Monat beginnen! Zusätzlich werdet ihr Camila bald in der Komödie „Palm Springs“ bewundern können, wo die 24-Jährige eine zukünftige Braut spielt. Doch bei den Hochzeitsvorbereitungen geht so einiges schief…

KJ Apa: "The Last Summer"

Ganz ungewohnt und mal nicht mit rotgefärbten Haaren bekommen wir KJ Apa in seinem neuen Netflix-Film "The Last Summer" zu sehen. Die Story handelt von einer Gruppe High School-Absolventen, die ihren letzten gemeinsamen Sommer erleben, bevor sie ein neues Leben an verschiedenen Colleges beginnen. Eine Geschichte rund um Liebe, Freundschaft, Entscheidungen und Erwachsenwerden. Hier könnt ihr den "Archie Andrews"-Darsteller aus "Riverdale" im ersten Trailer zu "The Last Summer" bewundern:

Den ganzen Film gibt es dann ab 3. Mai auf Netflix zu sehen!

Charles Melton: "The Sun is also a Star"

Als "Reggie Mantle" kennen und lieben wir Charles Melton in "Riverdale", doch noch mehr lieben werdet ihr ihn, wenn ihr seinen Kinofilm "The Sun is also a Star" gesehen habt. So eine schöne Love-Story, die seit 15. März in den Kinos zu sehen ist! Alle Infos rund um den Film könnt ihr hier nachlesen.

Cole Sprouse & Lili Reinhart: Krasse Kinorollen

Auch unser Lieblings-"Riverdale"-Paar Lili Reinhart und Cole Sprouse aka "Betty Cooper" und "Jughead Jones" haben es längst auf die große Leinwand geschafft. Während wir Cole bereits seit einigen Wochen im mega emotionalen Kinofilm "Five Feet Apart" anschmachten können, haben für seine Freundin Lili gerade die Dreharbeiten zu dem Stripper-Film "Hustlers" begonnen. Besser könnte es für die Netflix-Stars momentan wohl kaum laufen..

