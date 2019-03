„Riverdale“-Star Lili Reinhart strippt mit Cardi B

Lili Reinhart: So krass wird ihr neuer Film

„Hustlers“ heißt auf deutsch so viel wie „Straßenmädchen“ und der Titel lässt schon erahnen, worum sich die Geschichte drehen wird: Der Film basiert auf einem „New York Magazine“-Artikel aus dem Jahr 2016 und dreht sich um ein paar Ex-Stripperinnen. Die Mädels tun sich zusammen, um es ihren früheren Klienten, angesehenen Wall-Street-Geschäftsmännern, heimzuzahlen. Die Dreharbeiten sollen schon am 22. März beginnen!

Instagram/lilireinhart

Wir sind jetzt schon gespannt auf den Film - vor allem auch, weil wir Lili Reinhart eigentlich nur als süße „Betty Cooper“ in der Netflix-Serie „Riverdale“ kennen. Aber immerhin: Auch hier hat sie zumindest schon das eine oder andere Mal bewiesen, dass sie auch sexy kann ;) In die neue Rolle in „Hustler“ zu schlüpfen, sollte ihr also nicht allzu schwerfallen (ebensowenig wie es Cardi B schwerfallen dürfte, denn die Rapperin zeigt sich bekanntlich sowieso am liebsten leicht bekleidet und geht auch privat gerne in den Stripclub).

Die 22-Jährige Lili ist jedenfalls mega stolz und freut sich total auf die neue Herausforderung. In der Vergangenheit betonte die Schauspielerin bereits mehrfach, dass sie keine High-School-Girl-Rolle mehr haben möchte und viel lieber mal erwachsenere Charaktere vor der Kamera verkörpern würde.

