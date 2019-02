Cardi B: So sieht sie ungeschminkt aus

Extravagant und crazy: So kennen wir Cardi B

Cardi B ist nicht gerade für ihren natürlichen Look bekannt: Die 26-Jährige liebt es einfach, sich extravagant zu stylen. Dazu gehören nicht nur ziemlich verrückte Outfits und bunte Perrücken, sondern auch extrem starkes Make-Up. Kein Wunder, dass sich da die Frage stellt: Wie sieht die Rapperin eigentlich ungeschminkt aus? Wir wissen es!

Cardi B zeigt sich ohne Schminke

Die Fans von Cardi B sind es gewohnt, dass die Amerikanerin sie via Instagram viel an ihrem Privatleben teilhaben lässt. Doch egal, ob sie gerade auf dem Weg zu einem wichtigen Shooting ist, oder mit Töchterchen Kulture daheim chillt – im Normalfall ist Cardi so oder so immer top gestylt. Umso überraschender kam jetzt die Insta-Story der „Please Me“-Interpretin, in der sie sich komplett ungeschminkt präsentierte! Ganz nach dem Motto „Natur pur“ gönnte die junge Mama sich zusammen mit ihrem Baby einen Abend auf der Couch und war dabei tatsächlich frei von jeglichem Make-Up! Wow, so sieht Cardi B gleich ganz anders aus. Obwohl wir die Rapperin natürlich für ihre crazy Looks feiern, finden wir, dass sie sich ruhig auch mal öfter von ihrer natürlichen Seite zeigen könnte. Oder was meint ihr?

Instagram/iamcardib

