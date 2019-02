Dieser Hauptdarsteller verlässt jetzt „Riverdale“

Josie verlässt Riverdale

Ashleigh Murray aka Josie McCoy hat in den drei Staffeln der Erfolgsserie bisher immer eine der Hauptrollen gespielt. Als Leadsängerin der „Pussycats“ versüßte sie so manche Folge durch ihre starke Stimme. Zuletzt sang sie (Achtung: SPOILER!) in Veronicas „Flüsterkneipe“ und begeisterte dort das Publikum. Doch damit ist jetzt Schluss, denn Ashleigh Murray wird „Riverdale“ wohl verlassen!

Josie McCoy in „Katy Keene“

Doch Fans müssen wegen dieser Nachricht nicht allzu traurig sein, denn Josy McCoy wird wohl zukünftig im „Riverdale“-Spin-off „Katy Keene“ zu sehen sein! Die Serie spielt einige Jahre nach der Handlung in „Riverdale“ und soll von vier jungen Künstlern handeln, die ihrem Traum von einer Karriere am Broadway in New York nachjagen. Neben Hauptfigur Katy Keene soll wohl auch Josy McCoy eine dieser jungen Künstlerinnen sein. Sie verlässt ihre Heimatstadt Riverdale, um als Sängerin berühmt zu werden. Na da sind wir ja mal sehr gespannt, wie sich Josy im Big Apple schlagen wird…

