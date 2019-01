"Riverdale"-Spoiler: ist ER der Gargoyle-König?

Riverdale: Episode 10

In Episode 9 ließen uns die Serienmacher von "Riverdale" im Glauben, Archie und Hiram seien Tod. Dank der gestrigen (24. Januar) Folge wissen wir nun endlich, was mit unserem Lieblingsrotschopf geschehen ist. In Episode 10 wurden zudem Twists präsentiert, die darauf schließen wer der wahre Gargoyle-König ist. Nachdem Archie von einem Bären attackiert wurde, sah es fast so aus als wär er Tod. Doch so einfach stirbt kein Andrews und schon gar nicht, wenn er noch etwas vor hat. Als wäre nichts gewesen, taucht er plötzlich wieder in "Riverdale" auf und schmiedet natürlich erst einmal Rachepläne gegen Hiram. Auch die Liebe zu Veronica steht ihm nicht mehr im Weg, denn sie hat nun etwas mit Reggie am laufen.

Riverdale: Gargoyle-König

In "Riverdale" angekommen greift natürlich keine geringere als Betty Archie unter die Arme. Es scheint so, als sei sie die Einzige die sich für seine Rückkehr interessiert. Doch Betty hat nicht nur mit Archies Rückkehr alle Hände voll zu tun. Nein, sie stellt sich mal wieder ihren Dämonen. Betty besucht ihren Vater Hal Cooper aka the Black Hood. Dieser redet natürlich mal wieder komplett wirres Zeug und behauptet, er sei der Gargoyle-König gewesen, während sich der Midnight Club zur Ascension Night traf. Mit dieser Aussage versuchen uns die Serienmacher ganz klar zu irritieren. Wir stellen uns also immer noch die Frage, wer denn nun der echte Gargoyle-König ist. Zeitsprung: Als Jughead samt Serpents ein Treffen der Gargoyle-Gang unterbrechen, reißen sie dem König die Maske herunter. Ihr werdet nicht glauben, wer hinter der Maske steckt: Tallboy! Ja ihr lest richtig. Für uns war dieser Charakter bisher Tod, denn im Finale der zweiten Staffel wurde er bei der großen Schießerei erschossen! Ganz schön verrückt, jedoch ist bei "Riverdale" wirklich alles möglich.

