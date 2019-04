Traurigster Moment für „Riverdale“-Fans

Riverdale: Letzte Folge mit Luke Perry

Es ist der traurigste Moment für alle "Riverdale"-Fans: Heute erscheint auf Netflix die letzte Folge mit Luke Perry alias Fred Andrews. Zum letzten Mal spielt der im März verstorbene Schauspieler dort den Serienvater von KJ Apa ("Archie Andrews"). Wir können es noch gar nicht fassen!!

Netflix: Letzte "Riverdale"-Folge mit Luke Perry

Ganz überraschend war der Schauspieler im März diesen Jahres mit gerade Mal 52 Jahren gestorben. Luke Perry hatte einen Schlaganfall erlitten. Seine Riverdale-Kollegen standen unter Schock und trauerten um ihren geliebten Kollegen. Wie es in der Serie nach seinem tragischen Tod weitergeht, wussten anfangs noch nicht mal die Serien-Macher. „Wir wissen, dass wir seinen Tod irgendwie thematisieren müssen, aber wir brauchen noch ein bisschen Zeit und Abstand, um herauszufinden, wie wir ihn am besten ehren können“, hatte der "Riverdale"-Produzent Roberto Aguirre-Sacasa (45) im März in einem Interview gesagt.

"Riverdale" ohne Fred Andrews

Via Twitter hat der Produzent nun auch angekündigt, dass am heutigen Donnerstag die letzten Szenen mit Luke Perry als Fred Andrews gezeigt werden. Zum Abschied wird es nochmal einen schönen Vater-Sohn-Moment zwischen Fred und Archie geben, versprach Roberto Aguirre-Sacasa auf Twitter. Noch ein letztes Mal bekommen wir die Weisheiten von Archies Vater zu hören. "Ich wünschte diese Szenen könnten für immer anhalten", schreibt der "Riverdale"-Autor weiter. Omg wie traurig.. Es wird wohl kein Auge trocken bleiben bei dieser Folge!

Wie genau es mit Perrys Rolle weiter geht, wird in der 19. Folge mit dem Titel "Chapter Fifty-Four: Fear the Reaper" jedoch offen gelassen. Fans müssen sich noch etwas gedulden. Eins steht jedoch fest: Wir werden Archies Vater schrecklich vermissen!

