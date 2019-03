„Riverdale Staffel 3: Dreharbeiten gehen nach Tod von Luke Perry weiter

Update 12. März

"Riverdale" Staffel 3: Dreharbeiten gehen weiter

Die dritte Staffel von "Riverdale" läuft bereits auf Netflix. Jedoch sind die Dreharbeiten für die gesamte Staffel noch nicht abgeschlossen. Daher wurden in den letzten Monaten öfter Mal Sendepausen eingelegt, denn das Team ist mit der Produktion gar nicht mehr hinterher gekommen. Letzte Woche wurde der Dreh erneut eingestellt, da Serien-Star Luke Perry im Alter von 52 Jahren plötzlich an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben ist. Dieser Schock sitzt immer noch Tief. Die "Riverdale"-Verantwortlichen entschieden sich dazu, den Dreh vorerst zu beenden. Die Crew und alle Kollegen von Luke Perry sollten die Chance haben diesen Schock erst einmal zu verarbeiten. Nun wurde die Dreharbeiten nach knapp einer Woche wieder fortgeführt.

"Riverdale": Schock nach Luke Perrys Tod

Nachdem am Montag, den 4. März bekannt wurde, dass Luke Perry nach einem schweren Schlaganfall mit nur 52 Jahren verstorben war, sind der "Riverdale"-Cast und Millionen Fans weltweit am Boden zerstört und lassen ihrer Trauer im Netz freien Lauf. So haben bisher Luke Perrys "Riverdale"-Co-Stars Lili Reinhart, Casey Cott und Vanessa Morgan öffentlich auf dessen Tod reagiert.

KJ Apa und Co. brauchen Zeit zu Trauern

Eigentlich befanden sich die "Riverdale"-Stars gerade mitten in den Dreharbeiten zur dritten Staffel, als sie die Schock-Nachricht von Luke Perrys versterben ereilte. Vor allem KJ Apa, der in der Netflix-Serie Luke Perrys Sohn spielt, muss besondern unter Schock stehen. Deshalb wurde von der Produktionsfirma auch direkt eine Maßnahme eingeleitet.

"Riverdale"-Dreharbeiten gestoppt

Um den Darstellern und Mitarbeitern am "Riverdale"-Set Zeit zu geben, den Verlust zu betrauern, wurden die Dreharbeiten in Kanada gestoppt. Wann diese wieder aufgenommen werden und was das für die Ausstrahlung der Serie auf Netflix zu bedeuten hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar.