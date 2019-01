So viel verdienen die "Riverdale"-Stars!

"Riverdale": Der Hype ist real

Fans können gar nicht mehr genug bekommen: Aktuell läuft die dritte Staffel von "Riverdale" auf Netflix. Die Serie ist so beliebt, dass fast täglich neue Theorien auftauchen, wie es wohl weitergehen könnte. Vor allem in den Beziehungen zwischen Archie, Betty, Jughead und Veronica hat sich viel verändert. Der Produzent Roberto Aguirre-Sacasa ist so begeistert von der Serie, dass er auch noch "Chilling Adventures of Sabrina" in die Hand genommen hat, da die Serie ja in Riverdales Nachbarstadt Greendale spielt. Aber das nicht noch nicht alles! Denn es wird bald auch ein weiteres "Riverdale"-Spin-Off geben, welches ebenfalls von Roberto produziert wird. Wir sind sehr gespannt, wie weit der "Riverdale"-Hype noch gehen wird.

Cole Sprouse, KJ Apa, Camila Mendes & Lili Reinhart: So viel verdienen die Stars

Für ihre Rolle in "Riverdale" bekommen die Schauspieler auch eine beachtliche Summe! Pro Folge bekommen Cole Sprouse (Jughead), Lili Reinhart (Betty), KJ Apa (Archie) und Camila Mendes (Veronica) jeweils 40.000 Euro pro Folge. Bisher wurden 43 Folgen der Netflix-Serie veröffentlicht, was insgesamt eine stolze Summe von 1,7 Millionen Euro pro Person macht. Im Vergleich zu anderen Serien und Stars, ist das jedoch gar nicht so viel. Für die letzten beiden Staffeln von "Big Bang Theory" bekamen die Hauptdarsteller Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard) und Kaley Cuoco (Penny) jeweils 140 Millionen Dollar! Sollte "Riverdale" ähnliche Erfolge feiern, ist es wahrscheinlich, dass die Gehälter der Schauspieler noch steigen werden. Cole Sprouse hatte in "Riverdale" sein großes Comeback! Der ehemalige Disney-Star hat nach seiner Rolle in "Hotel Zack & Cody" mit seinem Zwillingsbruder Dylan Sprouse erstmal eine Hollywood-Pause eingelegt, um zu studieren. Für die anderen Hauptdarsteller war "Riverdale" die erste richtige Rolle und vor allem auch der ganz große Durchbruch! KJ Apa hat nämlich schon eine Rolle in dem Kinofilm "The Hate You Give". Auch Camila Mendes hat bereits weitere große Rollen ergattert. Auch Lili Reinhart ist dabei total durchzustarten, sie ist bei den Fans vor allem für ihre ehrliche Art auf Instagram bekannt. Außerdem feiern Fans eineSache natürlich ganz besonders: Die real-life Beziehung von Lili Reinhart und Cole Sprouse und die frische Liebe von Camila Mendes und Charles Melton!

