„Riverdale“-Stars Camila Mendes und Charles Melton sind offiziell ein Paar!

"Riverdale"-Star Camila Mendes ist jetzt offiziell mit ihrem Co-Star Charles Melton zusammen!

Update 16. Dezember

„Riverdale”: Neues Liebes-Paar in Staffel 3

Nicht nur im echten Leben sind Camila Mendes und Charles Melton ein Paar auch in der Serie bandeln derzeit Reggie und Veronica an. Nachdem Archie und Veronica nun getrennte Wege gehen. Hat Reggie endlich freie Bahn bei der schönen Brünetten. Serienmacher Roberto Aguirre-Sacasa hat bereits verraten, dass es in den nächsten folgen neue Paare geben wird. Da ist es gar nicht so abwägig, wenn Veronica und Reggie auch Veggie genannt das neue "Riverdale" Traum-Couple werden. "Aber ich würde den Nagel noch nicht in den Sarg von ‚Varchie‘ schlagen", merkte der "Riverdale"-Schöpfer an. "Varchie"-Fans haben also noch eine Chance auf ein Liebescomeback der Beiden.

Camila Mendes: Liebes-Outing auf Instagram

Schon länger haben es Fans vermutet, jetzt ist es öffentlich: Camila Mendes (24) und Charles Melton (27) sind ein Paar! Die beiden "Riverdale"-Darsteller lernten sich am Set der beliebten Netflix-Serie kennen und kamen sich zwischen den Dreharbeiten näher. Anfang Juli datete Camila noch einen alten Freund namens Victor Houston, mit dem sie ebenfalls ein total süßes Couple-Bild bei Instagram postete. Doch schon Ende August soll sich das Paar wieder getrennt haben! "Camila hat Schluss gemacht und Victor das Herz gebrochen", sagte damals ein Insider. Autsch! Etwa, weil sie damals schon Gefühle für ihren Kollegen Charles entwickelte? Wer weiß. Fest steht, dass Camila Mendes und Charles Melton bereits im September gemeinsam in einem Kino im "Riverdale"-Drehort Vancouver in Kanada gesehen wurden. "Camila saß neben Charles und lehnte sich an seine Schulter", verriet damals ein angeblicher Augenzeuge. War das etwa der Anfang einer weiteren "Riverdale"-Beziehung? Scheinbar ja! Denn jetzt postete Camila endlich ein Bestätigungs-Pic auf ihrem Instagram-Kanal!

Hier siehst du Camilas süßen Post auf Instagram:

Die 24-Jährige schreibt unter das süße Pärchen-Pic "Mine", was "Meins" bedeutet. Wie süß!

Riverdale: Zweites Serien-Paar

Nachdem Camilas Serien- und Real-Life-BFF Lili Reinhart (22) vor kurzem ebenfalls ihre Beziehung zu Co-Star Cole Sprouse (26) öffentlich machte, gibt es jetzt das zweite Paar, das aus "Riverdale"-Darstellern besteht: Camila und Charles. Chalres spielt in der Serie übrigens die Rolle des fiesen Reggie Mantle, den Camilas Serien-Charakter Veronica Lodge eigentlich so gar nicht leiden kann! Vielleicht hat es ja gerade deshalb zwischen den beiden geknistert, wer weiß… ;) Das Verrückteste an der neuen Beziehung der beiden ist aber, dass Charles und Camila sich früher ganz bestimmt nicht gemocht hätten. Denn Charles mobbte früher andere für ihr Aussehen – mega uncool! Heute gibt der 27-Jährige natürlich zu, dass er damals einen großen Fehler gemacht hat, und entschuldigte sich bei allen, die er damit verletzt haben könnte – unter anderem Camila. Denn die war früher magersüchtig! Nachdem vor vier Monaten alte Diss-Tweets von Charles im Netz auftauchten, rief er seine jetzige Freundin scheinbar an, um sich zu entschuldigen. Camila verriet damals: „Es tat ihm wirklich leid“, und nahm ihn in den Schutz: „Ich kenne Charles und ich weiß, dass er kein schlechter Mensch ist.“

