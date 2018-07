Lili Reinhart: Body-Shaming eskaliert!

Lili Reinhart (21) reichts. Die „Riverdale“-Darstellerin („Betty Cooper“) hat genug davon, dass viele Menschen es nicht für voll nehmen, wenn sie davon spricht, sich in ihrem Körper manchmal nicht wohlzufühlen.

Hater nehmen Lili Reinharts Probleme nicht ernst

Lili Reinhart hat schon öfter öffentlich geäußert, dass sie sehr unsicher ist und mit sich und ihrem Körper nicht hundertprozentig im Reinen ist. Doch manche Menschen können das nicht verstehen. Schließlich ist Lili jung, schön und ein mega erfolgreicher Netflix-Star! In ihren Augen hat Lili also gar keinen Grund, sich über irgendetwas zu beschweren. Doch das sieht die Schauspielerin anders! Unter anderem auch deshalb, weil die 21-Jährige unter einer Krankheit namens Dysmorphophobie leidet, die ihr Selbstwertgefühl beeinträchtigt.

So wehrt sich Lili Reinhart auf Twitter

Jetzt wandte sich Lili via Twitter an ihre Hater: "Ich bin sehr verletzt, weil viele Leute sagen ‚Du bist dünn! Also hör auf, so zu tun, als wäre es schwer, sich in deinem Körper wohlzufühlen.‘“, schrieb die Blondine. Sie empfinde sich selbst weder als kurvig genug, noch als schlank genug, um selbstbewusst zu ihrem Körper zu stehen. „Psychische Erkrankungen werden nur noch schlimmer, wenn dir Menschen verbieten, dich so zu fühlen, wie du dich nun mal fühlst. Das ist es, wo wir immer noch versagen. Ihr solltet so ein Verhalten nicht unterstützen. Es ist alles andere als hilfreich. Ihr müsst nicht alle Unsicherheiten eines anderen verstehen, aber ihr solltet sie trotzdem respektieren", forderte der „Riverdale“-Star. Bleibt zu hoffen, dass Lili mit ihren Tweets ein paar Menschen erreichen konnte und die in Zukunft ein bisschen besser überlegen, bevor sie über eine andere Person urteilen.

Schon die neue BRAVO gelesen? Die gibt's jetzt an deinem Kiosk :)