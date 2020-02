Skeet Ulrich und Marisol Nichols hören bei "Riverdale" auf

Momentan geht die vierte Staffel von "Riverdale" wieder weiter und nebenbei sind wir schon mega gespannt, wie es in der fünften weitergehen wird. Allerdings haben uns jetzt krasse News erreicht: Zwei der Darsteller werden bald nicht mehr in der Netflix-Serie zu sehen sein. Und dabei handelt es sich um keine geringeren als Skeet Ulrich (F.P.Jones) und Marisol Nichols (Hermione Lodge). What?! Hier die Statements der "Riverdale"-Stars:

Marisol Nichols : "Ich hatte eine unglaubliche Zeit, Hermione Lodge zu spielen und mit meinem tollen Cast zu arbeiten, der Familie wurde.(...) Ich freue mich auf das nächste Kapitel und bin gespannt, was die Zukunft bringt."

Skeet Ulrich : "Ich bin unfassbar dankbar für die Freundschaften, die ich bei "Riverdale" geschlossen habe und ich werde es vermissen, alle täglich zu sehen. Ich bin stolz, ein Teil einer so talentierten Gruppe gewesen zu sein. Aber ich habe entschieden, dass es Zeit für mich ist, andere kreative Möglichkeiten für mich zu entdecken."

Was geschieht mit ihren "Riverdale"-Charakteren?

Aufgrund der Vorblenden in den aktuellen Folgen, fragen wir uns schon seit längerem, ob Jughead in "Riverdale" wirklich sterben wird. Allerdings hoffen wir natürlich nach wie vor, dass sie den beliebten Charakter am Leben lassen. Doch, was passiert nun mit F.P und Hermione, wenn die Schauspieler die Show verlassen. Werden sie den Serien-Tod sterben? Bisher hat Netflix sich noch nicht dazu geäußert, wie die Rollen aus "Riverdale" geschrieben werden. So oder so wird es ohne die beiden nicht dasselbe sein...

