"Riverdale": So geht es in Staffel 4 weiter

Lange war unklar, wie es in Riverdale nach dem Tod von Luke Perry weitergehen wird. Letzte Woche kam die große Auflösung: Die erste Folge von "Riverdale" Staffel 4 hat wirklich alle zum Weinen gebracht! Jetzt sind Fans gespannt, wie es in der vierten Staffel der Netflix-Serie weitergehen wird. Der Produzent Roberto Aguirre-Sacasa hat auf seinem Instagram-Account einige Hinweise verraten.

„Riverdale“ Staffel 4: Das passiert in Folge zwei

In seinem Instagram-Post schreibt Roberto: „Diese Woche gibt es eine neue Riverdale-Folge. Es ist der erste Tag des letzten Schuljahres und die Gang ist zurück! Ich liebe diese Folge, es wird sich alles um unsere Freundschaften drehen.“ Juhu! Das bedeutet, dass wir in dieser Folge nicht auf unsere Gang verzichten müssen. Das war natürlich noch nicht alles. In einem zweiten Post schreibt er nämlich: „Aber diese Folge dreht sich auch, um das Thema Romantik …“ Uuuuuuh 🙊 Bedeutet also, dass wir vermutlich viele #Bughead (Betty + Jughead), #Varchie (Veronica + Archie) und #Choni (Cheryl + Toni) Momente zu sehen bekommen – oder vielleicht noch mehr? Der Trailer zu „Riverdale“ Staffel 4 hat nämlich so einige Geheimnisse verraten.

